En Naucalpan se realizo la entrega de más de 36 mil tarjetas de las Becas Rita Cetina

Naucalpan entrega tarjetas de becas Rita Cetina

Como una muestra del compromiso que el municipio de Naucalpan mantienen con el sistema educativo y en solidaridad con la economía de sus habitantes, el presidente municipal Isaac Montoya, encabezo la entrega de 36 mil 439 tarjetas de las Becas Rita Cetina para Educación Primaria.

Esta beca es un programa del Gobierno de México creado para apoyar económicamente a familias con miembros estudiantes de escuelas públicas desde preescolar hasta secundaria, con el fin de evitar la deserción escolar.

Además, el municipio inicio la entrega de tarjetas para estudiantes de Preparatoria Escolarizada y Preparatoria en Línea, acercando el derecho a la educación a miles de familias naucalpenses.

El mandatario local agradeció el respaldo del gobierno federal y estatal para impulsar iniciativas que fortalezcan al sistema educativo y beneficien la economía familiar en cada hogar.

“Agradezco el respaldo de nuestra Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y de nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, por impulsar una política de bienestar que coloca a la educación en el centro de la transformación”, expreso.

Además reconoció el trabajo de Elizabeth Rocha, encargada de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México y al coordinador regional Naucalpan de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Adrián Bernal, por el trabajo que ambos realizan para facilitar el acceso a estos beneficios para quienes más los necesitan.

“Estoy convencido de que invertir en la educación es invertir en un mejor futuro. Cada niña, niño y joven que permanece en las aulas fortalece a su familia, a su comunidad” finalizó.