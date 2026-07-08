Brugada abre nuevo centro de cuidados en Xochimilco con servicios gratuitos

La alcaldía Xochimilco cuenta ya con una nueva Casa de las Tres R’s del Sistema Público de Cuidados, complejo de servicios públicos que reúne atención infantil, apoyo para personas adultas mayores, rehabilitación física, consultas médicas, comedor comunitario, lavandería gratuita y espacios de atención para mujeres.

El nuevo centro fue instalado tras la rehabilitación integral del antiguo DIF Muyuguarda, donde se intervinieron alrededor de 4 mil metros cuadrados dentro de un predio de una hectárea.

La obra incorporó 49 espacios de atención, además de renovar instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, pisos, cancelería, pintura, impermeabilización y accesibilidad mediante un elevador para personas con movilidad reducida.

Los nuevos servicios incluyen un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil (CADI) con capacidad para atender a más de 80 niñas y niños, desde los 45 días de nacidos hasta antes de los seis años, con personal especializado en nutrición, psicología, trabajo social y educación inicial.

El servicio será gratuito y funcionará en jornadas extendidas para facilitar que madres y padres puedan realizar actividades laborales o personales.

La infraestructura también incluye una Casa de Día para personas adultas mayores, áreas de atención para personas con discapacidad, una alberca de hidroterapia, consultorios médicos y odontológicos, mastógrafo, espacios de salud preventiva, lavandería comunitaria, comedor popular, biblioteca y talleres dirigidos a hombres para fomentar la corresponsabilidad en las labores de cuidado.

Brugada abre nuevo centro de cuidados en Xochimilco con servicios gratuitos

Buscan redistribuir las tareas de cuidado

En la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la Casa de las Tres R’s forma parte del Sistema Público de Cuidados y busca reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados que históricamente ha recaído principalmente en las mujeres.

Explicó que el modelo integra servicios que disminuyen el tiempo destinado a tareas domésticas, como la lavandería gratuita y el comedor comunitario, además de ofrecer espacios de atención para mujeres en situación de violencia mediante el programa Siemprevivas y talleres dirigidos a hombres para promover nuevas formas de paternidad y participación en las labores de cuidado.

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes, señaló que la reciente aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados permitirá ampliar esta red durante la presente administración, con el objetivo de construir 200 Casas de las Tres R’s distribuidas en distintos puntos de la capital bajo el concepto de una “ciudad de los 15 minutos”.

La directora general del DIF capitalino, Beatriz Rojas, destacó que la rehabilitación permitirá ampliar significativamente la oferta de servicios para la comunidad y fortalecer la atención que históricamente ha brindado esa institución. Añadió que únicamente el nuevo CADI podrá recibir a más de 80 menores.

Brugada abre nuevo centro de cuidados en Xochimilco con servicios gratuitos

Anuncian proyectos pendientes para Xochimilco

En materia de salud, la secretaria Nadine Gasman informó que el complejo contará con consultorios preventivos, atención odontológica, servicios especializados para mujeres y un mastógrafo destinado a la detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de entre 40 y 69 años, además de programas de rehabilitación física mediante hidroterapia.

Además, Clara Brugada también aprovechó para anunciar que el Gobierno capitalino mantiene entre sus prioridades la construcción de un hospital para Xochimilco, por lo que informó que se encuentra en búsqueda del terreno más adecuado para desarrollar el proyecto.

En este sentido, reiteró que continúan pendientes otras obras para la demarcación, entre ellas una línea de Cablebús y nuevas Utopías, además de dar continuidad a acciones previamente realizadas, como la modernización del Tren Ligero y mejoras en los embarcaderos.

Como parte de la rehabilitación del inmueble, la Secretaría de Obras informó que se aplicaron más de mil 450 metros cuadrados de impermeabilización, se instalaron 364 luminarias, se realizaron trabajos de pintura en casi 3 mil metros cuadrados y se colocaron alrededor de 590 metros cuadrados de cancelería, además de adecuaciones para fortalecer la accesibilidad y ampliar la oferta de servicios para la población de Xochimilco.