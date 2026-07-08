Caen la pareja y madre de “El Peto” y hermana de “El Tacho Loco”, narcomenudistas en Iztapalapa y BJ

Detenidas Narcomenudistas detenidas. (SSC)

La policía capitalina detuvo a integrantes de una célula delictiva de narcomenudeo que opera en las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa, lideradas por dos sujetos conocidos como “El Peto” y “El Tacho Loco”, actualmente internos en un centro penitenciario.

Se trata de Paola Berenice Soria Landeros de 32 años, pareja sentimental de “El Peto”, encargada de la organización de los distribuidores de droga y de recibir las ganancias; Lina Alejandra Pérez Roldán de 50 años de edad, madre de “El Peto”, quien quedó a cargo de la célula delictiva y de recibir la droga de los proveedores para su embalaje y posterior venta.

También fue detenida Karen Nicol Cordero Pérez de 30 años, hermana de “El Tacho Loco”, colaboradora directa en diversas actividades del grupo.

El primero de los cateos fue en una vivienda ubicada en la calle Eleuterio, de la colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez, donde los oficiales aseguraron 90 bolsitas de plástico con cierre hermético con cocaína, además de 400 gramos de aparente marihuana, un teléfono celular y detuvieron a Paola Berenice Soria Landeros, pareja sentimental de “El Peto”.

El segundo operativo ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Leiria, de la colonia San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa, donde los agentes aseguraron 180 bolsitas de plástico con cocaína en polvo, una bolsa transparente con piedra a granel, cinco teléfonos celulares y una tableta color gris, asimismo detuvieron a Lina Alejandra Pérez Roldán madre de “El Peto” y a Karen Nicol Cordero Pérez, hermana de “El Tacho Loco”.

Una vez en el Ministerio Público, se supo que Lina Alejandra Pérez Roldán cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de resistencia de particulares en el año 2016.