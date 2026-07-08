Detienen a ladrón de esculturas de iglesia de San Cosme

Detenido Presunto ladrón de esculturas en iglesia de San Cosme. (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto que participó en el robo de las placas y esculturas de bronce de una iglesia, en la zona de San Cosme, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, los agentes identificaron las características físicas y de vestimenta de los ladrones.

El sacerdote José de Jesús Aguilar denunció el robo de varias esculturas con un valor de más de 150 mil pesos.

Cuando incrementaron los recorridos en la demarcación y, al llegar al cruce de la calle Serapio Rendón y la avenida San Cosme, en la colonia San Rafael, observaron a un hombre que actuaba de manera inusual y que su media filiación era similar al del sujeto de investigación, motivo por el cual le marcaron el alto y lo requirieron para una revisión.

Los policías le aseguraron 19 bolsitas de plástico de color rojo que en su interior contenían marihuana y cinco cigarrillos de elaboración artesanal con el mismo vegetal.

El hombre de 26 años de edad fue detenido y junto con la droga, fue presentado ante el agente del Ministerio Público.