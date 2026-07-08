Tlanepantla invierte en tecnología Led de ultima generación para iluminar vialidad

"Luminaria Nuestra Ciudad", Tlanepantla

Con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad en el municipio, el Presidente Raciel Pérez Cruz, encabezó la entrega de los trabajos de reforzamiento del programa “Luminaria Nuestra Ciudad”, bajo la firme convicción que una ciudad iluminada es más segura.

Como parte de esta estrategia de mejoramiento urbano, se realizaron acciones de optimización de la red de alumbrado público en vialidades clave, logrando una intervención integral que contempló el mantenimiento y la colocación de nuevos equipos a lo largo de un total de 3.1 kilómetros de vialidad.

Dichos trabajos se dividieron en tres tramos principales para garantizar que se cubriera adecuadamente toda el área establecida. En la avenida Emilio Cárdenas y Filiberto Gómez, en el sector que comprende entre la avenida Ayuntamiento y la avenida Gustavo Baz, se renovaron 42 puntos existentes con tecnología Led de mayor potencia, además de incorporarse 15 nuevos puntos de luz equipados con poste y luminarias de 100 W, y un total de 59 luminarias de tipo peatonal de 50 W.

En la calle López Rayón, entre la calle Escobedo y la calle 12, las cuadrillas municipales renovaron 12 puntos de luz existentes con tecnología Led de alta potencia, instalaron 9 nuevos puntos de luz con poste y luminarias de 100 W y colocaron nueve luminarias de tipo peatonal de 50 W.

En la calle 12, en el tramo ubicado entre la avenida Ayuntamiento y la avenida Tenayuca, se intervinieron 10 puntos existentes que fueron renovados, además de sumar 4 nuevos puntos de luz con poste y luminarias de 100 W, junto con 4 luminarias de tipo peatonal de 50 W.

En total estas intervenciones sumaron 164 luminarias en esta vialidad, generando un entorno más seguro y transitable que lleva más seguridad y tranquilidad de las familias que transitan por la zona.