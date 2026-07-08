Huixquilucan ratifica certificación nacional de sus centros contra las adicciones

Huixquilucan

El Centro de Rehabilitación Integral Contra las Adicciones (CRIA) y Santa Rita, Complejo Rosa Mística del DIF Huixquilucan recibieron la ratificación de su certificación y reconocimiento a nivel nacional, debido a que cumplen los criterios de capacidad, calidad y mejora continua.

En estos espacios no solo se brinda atención médica, sino el acompañamiento de un equipo capacitado para cambiar su estilo de vida y mejorar su calidad de vida.

Esta ratificación es otorgada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones y reafirma el compromiso que mantiene el municipio con los sectores vulnerables, poniendo a su disposición estos centros de apoyo que les ayudan a superar situaciones de este carácter.

Al respecto, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras escribió a través de redes sociales, “Representa la consolidación de un gran proyecto que ha tocado muchas vidas y que es profundamente humano, además de que posiciona al DIF Huixquilucan, como el único que cuenta con dos centros de rehabilitación en adicciones certificados”.

El Centro se ha comprometido a continuar trabajando diariamente en el bienestar de sus pacientes y su rehabilitación para retomar sus actividades.

“Este centro no solo es un espacio de tratamiento, es un lugar de encuentro, de reconstrucción y de integración. Aquí se siembra confianza, se cultiva muchísima fortaleza y se cosecha vida. Hoy, celebramos lo logrado y renovamos nuestro compromiso y ratificación como centro reconocido por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y por el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones”, expresó.