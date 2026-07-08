Fan Fest CDMX cierra este miércoles 8 de julio: ¿Cuándo reabrirá para ver los partidos?

Fan Fest en el Zócalo | El motivo por el que no habrá actividades este miércoles. (Rogelio Morales Ponce)

Luego de 27 días consecutivos de actividades, el evento masivo instalado para transmitir los partidos del Mundial en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México permanecerá cerrado este miércoles 8 de julio, debido a que este día corresponde al primer descanso oficial contemplado en el calendario del torneo.

OJO: Mañana cerrado el FAN Fest de Zócalo: pic.twitter.com/OATW1kDaTD — Karla Iberia Sánchez (@karlaiberia) July 8, 2026

La pausa coincide con la transición entre los octavos de final y el arranque de los cuartos de final, por lo que este día no se disputarán partidos y, en consecuencia, tampoco habrá transmisiones ni actividades para los aficionados en el Fan Fest de la capital.

Aunque algunos seguidores del fútbol acudieron a las inmediaciones del Centro Histórico sin conocer la suspensión, el acceso al recinto permanecerá cerrado el resto del día.

Mientras tanto, en la zona se mantiene un operativo de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardan los accesos al Zócalo con filtros y unidades policiales para evitar aglomeraciones o concentraciones de personas.

¿Cuándo reabrirá el Fan Fest del Zócalo?

El festival futbolero reanudará sus actividades el próximo jueves 9 de julio, cuando comiencen los cuartos de final del torneo. Ese día, los aficionados podrán regresar al Zócalo para seguir el encuentro entre Francia y Marruecos, programado para disputarse en el Estadio de Boston, además de disfrutar nuevamente de las actividades organizadas en el Fan Fest.

A partir del jueves, el espacio volverá a abrir sus puertas con normalidad para recibir a miles de aficionados que deseen vivir el ambiente de la recta final de la máxima fiesta del fútbol.