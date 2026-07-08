Reparan fuga de agua en Loreto Fabela en la GAM

Reparación de fuga en la GAM

El gobierno de la alcaldía de la Gustavo A. Madero informó que llevó a cabo la reparación de la fuga de agua registrada en el cruce de las avenidas José Loreto Fabela y 510, en la colonia San Juan de Aragón, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México.

El alcalde Janecarlo Lozano precisó que se trató de una vialidad primaria, en donde cuadrillas especializadas atendieron la emergencia para controlar la fuga y comenzar las labores de rehabilitación, con el objetivo de restablecer la circulación.

Dichas obras comenzaron el martes cuando se detectó la fuga de agua, representando un avance del 50 por ciento. La alcaldía mencionó que esta afectación no corresponde a una grieta en el subsuelo, sino a la ruptura de una tubería de agua potable de 20 pulgadas.

Por su parte, la Dirección de Servicios Urbanos en GAM, explicaron que debido a la presión generada por el rebombeo del agua, el flujo se desplazó entre el pavimento y el subsuelo, provocando la apertura lineal del terreno y dando la apariencia de una grieta.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el fenómeno fue consecuencia del desplazamiento de la tierra ocasionado por la fuerza del agua y no se formó un socavón.

Tras controlar la fuga, personal de la alcaldía y del Gobierno capitalino desplegó maquinaria pesada para iniciar la rehabilitación del área dañada y los trabajos de pavimentación que permitirán recuperar las condiciones de seguridad de la vialidad.

Como parte de las acciones de recuperación, las autoridades mencionaron también la habilitación de un paso peatonal seguro para garantizar la movilidad de las personas que diariamente transitan por la zona mientras concluyen las obras.

La alcaldía Gustavo A. Madero reiteró que mantiene una coordinación permanente con el gobierno de la Ciudad de México para acelerar las labores de reparación, supervisar el avance de los trabajos y concluir la rehabilitación en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

La Crónica de Hoy 2026