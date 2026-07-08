IECM actualiza sistema de consulta de la Lista Nominal para ejercicios de participación ciudadana





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) actualizó el Sistema de Consulta de la Lista Nominal utilizada en los mecanismos de democracia participativa (SILNODEP), con la incorporación de información correspondiente a los ejercicios de 2026 y nuevas herramientas para la consulta, descarga y análisis de datos históricos.

La actualización fue realizada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con el propósito de ampliar el acceso a información registral relacionada con los mecanismos de participación ciudadana celebrados en la Ciudad de México desde 2010.

Las principales novedades del sistema son la incorporación de los datos correspondientes a la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y a las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027. Los registros fueron integrados con base en la Lista Nominal de Electores con fecha de corte al 15 de marzo de 2026, lo que permite mantener actualizada la serie histórica de la plataforma.

El IECM señaló que las nuevas funcionalidades incluyen opciones de consulta y descarga de información en formatos editables, con el objetivo de facilitar el acceso a datos para la ciudadanía, así como para actividades de investigación y análisis.

El sistema incorpora una vista específica relacionada con el voto anticipado, mediante la cual es posible consultar información sobre la ciudadanía residente en el extranjero, personas en prisión preventiva, ciudadanía en estado de postración y sus personas cuidadoras primarias.

La información puede consultarse en distintos niveles territoriales, entre ellos entidad, demarcación territorial, distrito electoral local y unidad territorial, además de la Lista Nominal total utilizada en cada mecanismo de participación ciudadana.

El organismo electoral indicó que el SILNODEP es una herramienta informática desarrollada y administrada por la DEOEyG para poner a disposición información sobre la Lista Nominal empleada en los ejercicios de democracia participativa realizados en la capital del país, con el propósito de facilitar el seguimiento de la evolución de los registros electorales.