Atizapán se convierte en uno de los municipios más seguros del estado

Texcoco

Atizapán de Zaragoza se posiciona como uno de los municipios más seguros de la región. Durante la semana del 28 de junio al 4 de julio, Atizapán registró 11 robos de vehículo, un promedio de apenas 1 caso por día, la cifra más baja entre los principales municipios de la zona norte del Valle de México.

De acuerdo con el análisis de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, mientras Atizapán contabilizó 11 eventos, Tlalnepantla de Baz registró 48, Cuautitlán Izcalli 39, Naucalpan de Juárez 26 y Nicolás Romero 16, consolidando al municipio como el de menor incidencia en este delito dentro del corredor metropolitano.

Al respecto, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas destacó que estas cifras son resultado de una estrategia permanente basada en inteligencia policial, patrullajes focalizados, videovigilancia, despliegue operativo y coordinación institucional.

“Los resultados demuestran que la estrategia de seguridad está dando resultados, pero también representan el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones preventivas y operativas para mantener a Atizapán entre los municipios más seguros del Estado de México”, afirmó.

Durante el mismo periodo las autoridades lograron la recuperación de ocho motocicletas con reporte de robo, alcanzando un acumulado de 156 vehículos recuperados en lo que va de 2026, resultado de los operativos permanentes, el trabajo de inteligencia y la capacidad de reacción de los elementos de seguridad pública.

Además brindaron atención oportuna a 90 percances vehiculares, de los cuales más del 90% fueron atendidos inicialmente por elementos de Seguridad Pública, contribuyendo a agilizar la atención de emergencias y la liberación de vialidades. Asimismo, la Policía de Género atendió 21 casos de violencia de género y ejecutó 33 medidas de protección, fortaleciendo la atención especializada a mujeres víctimas de violencia.

Pedro Rodríguez Villegas reiteró que la seguridad seguirá siendo una prioridad para su administración.

“Seguiremos invirtiendo en tecnología, capacitación, inteligencia y proximidad social porque la seguridad no admite pausas. Cada resultado representa el esfuerzo diario de nuestros policías y el compromiso de este gobierno con la tranquilidad de las familias”, expresó.