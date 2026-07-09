Autoridades en Texcoco logran la detención de dos sujetos por presunto robo y violencia

Detención de dos sujetos por presunto robo y violencia en Texcoco

Texcoco realizo patrullajes preventivos y disuasivos para la protección de la ciudadanía, el mantenimiento del orden público y la prevención del delito, siguiendo lo establecido en el marco del Operativo Estrategia Zona Oriente y el Mando Unificado.

Para llevar a cabo estas acciones participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes realizaron inspecciones aleatorias en la calle Guadalupe Victoria, colonia San Miguel Tocuila. En ese punto, una mujer de 28 años les indicó que dos sujetos la acababan de despojar de 2,909 pesos en efectivo y habían huido a bordo de una motocicleta color verde.

Se notificó al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), desde donde se estableció un cerco virtual mediante cámaras de videovigilancia. Posteriormente, Se logró ubicar a los sospechosos en la calle Úrsulo Galván, comunidad de Boyeros. Al marcarles el alto, los sujetos ingresaron a un predio baldío, donde abandonaron la motocicleta y arrojaron las pertenencias. Tras su aseguramiento, se les encontró en posesión de un artefacto metálico similar al cañón de un arma de fuego, una mochila con tres teléfonos celulares, 500 pesos en efectivo y una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) a nombre de la víctima.

Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Regional de Texcoco e identificados como Manuel Antonio “N”, de 29 años (domiciliado en Ixtapaluca), y César Adrián “N” (con residencia en Los Reyes La Paz).

Los sujetos permanecen bajo investigación por el presunto delito de robo con violencia, en espera de que la fiscalía mexiquense determine su situación legal.