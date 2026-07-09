Buscan crear la Secretaría de Atención a las Personas Mayores de la CDMX

INAPAM 2026 ¿Qué adultos mayores reciben aguinaldo?

En el Congreso de la Ciudad de México se analiza una iniciativa con la que se busca para crear la Secretaría de Atención a las Personas Mayores de la Ciudad de México, ello, ante los retos que plantea el envejecimiento poblacional y la necesidad de fortalecer la estructura de la administración pública capitalina.

Con ello, se busca reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública capitalina, con la finalidad de fortalecer la atención integral a las y los adultos mayores.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, de la morenista Elizabeth Mateos, la dependencia especializada tendría la responsabilidad de conducir, articular y consolidar las políticas públicas dirigidas a este sector de la población bajo un enfoque de derechos humanos, inclusión, bienestar y participación social.

El documento precisa que la Ciudad de México enfrenta una transformación demográfica caracterizada por el crecimiento sostenido del número de personas adultas mayores, por lo que resulta indispensable contar con una institución con mayores atribuciones para atender las necesidades y oportunidades derivadas de este fenómeno.

“La creación de la nueva Secretaría permitirá fortalecer y ampliar estas acciones mediante una política pública transversal, con mayores capacidades de coordinación y planeación para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores”, enfatiza.

En ese sentido, destaca que la capital del país ha sido históricamente una de las entidades pioneras en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas mayores.

Mateos Hernández subraya en su propuesta que, como parte de esa política pública, el Gobierno capitalino creó el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED), que está adscrito a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, el cual se encarga de impulsar acciones para promover el bienestar, la autonomía, la inclusión social y la protección de este grupo poblacional.

“Desde 2019, el INED ha desarrollado un Modelo de Atención Integral para el Envejecimiento Digno basado en cinco ejes estratégicos: salud física y emocional; autonomía y sistema de cuidados; protección y dignidad; inclusión y bienestar, y fortalecimiento institucional”.

Asimismo, resalta que dicho instituto ha consolidado una red de servicios que incluye atención a casos de violencia, abandono y vulnerabilidad social; valoraciones médicas geriátricas, y asesoría gerontológica, así como Centros de Desarrollo para el Envejecimiento Digno y espacios comunitarios de convivencia.

La representante popular indica que además operan los Centros de Desarrollo para el Envejecimiento Digno (CEDE), especializados en brindar atención social, psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud tanto para las personas mayores como para sus familias.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local para su análisis y dictaminación.