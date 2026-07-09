CDMX reporta su junio con menos homicidios en 15 años; refuerzan programa de canje de armas

Autoridades federales y capitalinas relanzaron el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en la Basílica de Guadalupe

La Ciudad de México registró durante junio el menor número de homicidios de los últimos 15 años, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante el arranque de una nueva jornada del programa federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Basílica de Guadalupe.

Clara Brugada señaló que el resultado se alcanzó en un periodo en el que la capital recibió a millones de visitantes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que, afirmó, refleja el funcionamiento de la estrategia de seguridad implementada en la ciudad.

La mandataria capitalina explicó que la construcción de la paz requiere una política integral enfocada en atender las causas de la violencia, fortalecer el tejido social y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Como parte de los resultados del programa de desarme voluntario, informó que, en coordinación con el Gobierno de México y con el acompañamiento de la Iglesia católica, se han retirado de circulación mil 800 armas de fuego y 191 mil municiones mediante módulos instalados en más de un centenar de atrios de iglesias de la capital.

Añadió que también se han intercambiado alrededor de 700 juguetes con apariencia de armas por juguetes didácticos y educativos, estrategia que ahora incorporará el canje de armas por libros para promover una cultura de paz desde la infancia.

Estrategia de prevención

La jefa del Ejecutivo local sostuvo que la disminución de la violencia responde a una estrategia que privilegia la prevención y la atención a las causas, además de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Indicó que la Ciudad de México continuará fortaleciendo acciones como Territorios de Paz, Aldeas Juveniles, Caminos de Mujeres Libres y Seguras, el fortalecimiento de la policía de proximidad y la ampliación de espacios comunitarios como PILARES y UTOPÍAS.

También señaló que, a nivel nacional, los homicidios presentan una reducción cercana al 50 por ciento, cifra que atribuyó al trabajo coordinado del Gobierno federal y del gabinete de seguridad.

Llamado a entregar armas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cada arma destruida representa la posibilidad de salvar una vida y contribuye a fortalecer la convivencia y la confianza entre la población.

Además recordó que la mayoría de las armas de fuego que circulan en el país ingresan de manera ilegal por la frontera norte, por lo que hizo un llamado a las familias que conservan armas en sus hogares a entregarlas de forma voluntaria antes de que ocurra una tragedia.

Finalmente, exhortó a madres, padres y tutores a mantener cercanía con niñas, niños y adolescentes, conocer sus preocupaciones y acompañarlos en su desarrollo, al considerar que la construcción de la paz también comienza en el entorno familiar.