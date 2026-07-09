Naucalpan entrega más de 700 lentes gratuitos a través del programa “Impulsando Tu Salud”

Naucalpan, Impulsando tu salud

Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios médicos dignos y mejorar la calidad de vida de las familias locales, el Sistema Municipal DIF Naucalpan llevó a cabo una nueva jornada del programa “Impulsando Tu Salud”. En este evento se realizó la entrega de más de 700 pares de lentes gratuitos, acercando atención visual integral y apoyos funcionales a los sectores más vulnerables del municipio.

​La entrega estuvo encabezada por la Presidenta Honoraria del DIF Naucalpan, Adriana G. Escobar, quien contó con el respaldo y la presencia de la senadora de la República, Yeidckol Polevnsky. Al acto también asistieron la directora general del Sistema Municipal DIF y el subdirector de Atención a la Salud de la institución, el Dr. Omar Pedraza.

​Durante el evento, el presidente municipal Isaac Montoya destacó el impacto que este programa ha alcanzado desde su creación, hasta la fecha.

Se trata de un programa que ha acumulado los siguentes logros en beneficio de la comunidad:

​Más de 4 mil lentes gratuitos entregados.

​10 mil 700 personas afiliadas al programa.

​Más de 15 mil 500 atenciones médicas brindadas, que incluyen consultas, estudios y medicamentos sin costo.

​Por su parte, la senadora Polevnsky reconoció el trabajo de campo que realiza el DIF en el territorio y aplaudió el compromiso de la administración para ampliar los derechos sociales.

​Finalmente, las autoridades reiteraron que en Ciudad Naucalpan se continuará invirtiendo fuertemente en salud y fortaleciendo la cultura de la prevención. Asimismo, reafirmaron el compromiso de ampliar los servicios de la Clínica de Especialidades Médicas para asegurar que ninguna familia se quede sin acceso a una atención médica digna, oportuna y de alta calidad.