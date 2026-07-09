Huixquilucan aprueba convocatoria para fortalecer el Sistema Municipal Anticorrupción

Huixquilucan

​Con el objetivo firme de consolidar un gobierno abierto, transparente y rendidor de cuentas, el Cabildo Municipal de Huixquilucan aprobó por unanimidad de votos la segunda convocatoria pública para conformar la Comisión de Selección Municipal Honoraria. Este órgano ciudadano tendrá la alta responsabilidad de elegir a los nuevos integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Municipal Anticorrupción.

​La aprobación se llevó a cabo durante la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras, donde los integrantes del cuerpo edilicio coincidieron en la importancia de abrir estos espacios a la población. El propósito central de esta iniciativa es seleccionar a cinco ciudadanos comprometidos que cuenten con un perfil idóneo, profesional y, sobre todo, de probada honestidad.

​Los ciudadanos elegidos desempeñarán un papel crucial en la vida pública del municipio, ya que serán los encargados de supervisar la correcta aplicación del gasto público y vigilar que los recursos de la comunidad se utilicen de manera eficiente y legal.

​Con esta acción, la administración de Huixquilucan reafirma su compromiso con la participación ciudadana activa y el combate frontal a la corrupción. Se espera que en los próximos días se publiquen las bases completas, requisitos y plazos para que las y los interesados puedan postularse y formar parte de este mecanismo de vigilancia social que fortalece la confianza en las instituciones locales.