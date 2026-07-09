Capturan a “El Perrillas”, jefe de sicarios y líder de una facción del “Cártel de Tláhuac”

Detenido Carlos Ramón Hernández Martínez, alias “El Perrillas". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Carlos Ramón Hernández Martínez de 32 años de edad, alias “El Perrillas”, jefe de sicarios y líder de una facción del “Cartel de Tláhuac”.

También fue arrestado a Roberto Pascal Velázquez Martínez de 25 años de edad, narcomenudista ligado a dicha célula.

En las calles Adriana y Juan Bretel, en la colonia Miguel Hidalgo, los agentes observaron a estos dos hombres que, al notar su presencia, mostraron una actitud inusual y comenzaron a correr, sin embargo, en una rápida acción les cerraron el paso, los detuvieron y les realizaron una revisión de seguridad.

A estos narcomenudistas les hallaron 25 bolsitas con marihuana, un arma de fuego corta con un cargador y cuatro teléfonos celulares.

“El Perrillas” registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en los años 2016 y 2019, mientras que el sujeto de 25 años de edad tiene una presentación ante el agente del Ministerio Público por el mismo delito en 2018.

Asimismo, tras analizar el sistema de videocámaras de la capital se supo que los detenidos, al parecer, están relacionados con una agresión por disparos de arma de fuego al exterior de un salón de fiestas en la misma alcaldía.