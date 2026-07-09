Cabildo aprueba modificaciones para impulsar la infraestructura urbana en Tlanepantla

Tlanepantla

Con el objetivo de fortalecer la planeación de las obras públicas, durante la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, los integrantes del cuerpo colegiado, encabezados por el Presidente Raciel Pérez Cruz, aprobaron por unanimidad las modificaciones propuestas al Programa Anual de Obra para el Ejercicio Fiscal 2026.

Esta medida, se hace con la intensión de responder de manera ágil y oportuna a las demandas prioritarias de la población, para impulsar el desarrollo del municipio y elevar las condiciones de vida en las diversas comunidades de la demarcación.

La reconfiguración del presupuesto resulta fundamental para garantizar que cada inversión traiga beneficios tangibles y lleve recursos hacia proyectos de alto impacto social como la rehabilitación de vialidades primarias, la mejora de servicios básicos y el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria.

El gobierno municipal asegura una administración eficiente y transparente de los recursos públicos, evita subejercicios y consolida un entorno urbano más seguro, moderno y funcional para todas las familias de la demarcación.

Además, el cuerpo edilicio dio luz verde al acuerdo para emitir la convocatoria de la Segunda Sesión de Cabildo Juvenil del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 2025-2027.

Este ejercicio democrático se centrará en la temática de educación y oportunidades laborales para la juventud, con el propósito de abrir canales de participación ciudadana y construir propuestas que fortalezcan el desarrollo integral de este sector en la localidad.

Para la realización de este encuentro, programado para el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 en coincidencia con el Día Internacional de la Juventud, se declaró como recinto oficial el Parque Hidalgo, ubicado en la calle Aquiles Serdán número 23, en el pueblo de San Juan Ixhuatepec.