Edomex restaura 4 hectáreas en Toluca para facilitar la infiltración de agua y conservación del suelo

Edomex

El Gobierno del Estado de México realizó una Jornada de Restauración Hidrológico-Forestal en Cerrillo Piedras Blancas, municipio de Toluca, en la que un aproximado de 300 personas realizaron labores bajo criterios técnicos para fortalecer la recuperación de una superficie de cuatro hectáreas destinadas a mejorar el paisaje, la infiltración de agua, conservar el suelo y favorecer la regeneración del bosque.

La actividad se realizo de forma coordinada entre la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), por conducto del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) y contó con la participación del Gobierno Municipal de Toluca.

Se preparo el terreno y se establecieron cuatro mil plantas forestales como pinos, cedro blanco y sauce llorón, mediante uso de maquinaria de roturación y técnicas propias de la Estrategia Estatal de Restauración Hidrológico-Forestal.

Estas técnicas buscan incrementar la supervivencia de las plantas, recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y fortalecer los servicios hidrológicos y ambientales.

“Lo que hemos logrado en Probosque desde el Gobierno del Estado de México es que se pueda conjuntar la participación de diferentes actores, instituciones, gobiernos municipales, pero sobre todo de los núcleos agrarios, hoy tenemos adicional a ello, algo muy importante que es la juventud, nuestros estudiantes, para ellos trabaja Probosque”, destacó Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director General de Probosque.

Víctor Daniel Ávila Akerberg, Director General del COMECyT, informó que se busca aprovechar el espacio intervenido para establecer un Centro de Investigación e Incidencia para Restauración de Paisajes Mexiquenses y un Parque de la Ciencia donde se impulse el interés de las infancias y juventudes y se promuevan las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología.

La jornada forma parte de la estrategia estatal para consolidar una nueva visión de la Restauración Hidrológico-Forestal, basada en la conservación de cuencas, la recuperación de suelos degradados y el manejo integral de los recursos naturales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que integren conocimiento, innovación y participación ciudadana para conservar los bosques mexiquenses.