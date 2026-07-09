Entregan 2 mil 650 becas a hijas e hijos de policías operativos del Estado de México

El Gobierno del Estado de México entregó 2 mil 650 Becas para el Bienestar por Permanencia Académica a hijas e hijos de policías operativos de la entidad, con una inversión de 13.2 millones de pesos, informó la gobernadora Delfina Gómez en el Patio Central del Palacio de Gobierno de Toluca.

El programa busca apoyar la permanencia escolar de estudiantes de educación básica, media superior y superior pertenecientes a familias de elementos de seguridad pública, además de contribuir a su desarrollo académico, cultural, deportivo, técnico y profesional.

Las autoridades detallaron que cada beneficiario recibirá un apoyo individual de 5 mil pesos y que el 52 por ciento de las personas beneficiadas son mujeres.

Las becas fueron otorgadas a hijas e hijos de policías adscritos a la Coordinación de Grupos Tácticos, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, la Dirección General de Policía de Género, la Dirección General de Inteligencia y la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, provenientes de 90 municipios del Estado de México.

La gobernadora señaló que el programa busca respaldar la economía de las familias de los elementos de seguridad y brindar mayor certeza para la continuidad de los estudios de las y los beneficiarios.

Además, reconoció la labor de los policías operativos y destacó el trabajo realizado por el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo.

En materia educativa, informó que, con apoyo del Gobierno de México y de los municipios, se desarrollan proyectos para ampliar la oferta de educación media superior y superior, entre ellos la construcción de nuevos bachilleratos tecnológicos y preparatorias, la reconversión de secundarias en planteles de bachillerato y la apertura de tres unidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en los municipios de Chalco, Naucalpan y Chimalhuacán.

También indicó que, durante su administración, más de 4 mil escuelas de los 125 municipios de la entidad han recibido acciones de infraestructura educativa, equipamiento escolar e instalación de sistemas de captación de agua pluvial.

El secretario de Educación Pública del Gobierno de México, Mario Delgado quien expresó la importancia de garantizar el acceso efectivo al derecho a la educación y reconoció la implementación de programas de apoyo educativo en el Estado de México.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, señaló que las becas forman parte de la estrategia estatal para fortalecer la permanencia escolar de estudiantes pertenecientes a familias de policías operativos.