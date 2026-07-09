¿Habrá un festejo más en el Ángel de la Independencia? Difunden convocatoria para dar una ‘despedida’ a la Selección Mexicana

'Despedida' al Tricolor del Mundial 2026 Circula en redes sociales una convocatoria para “despedir” al Tricolor que representó a México en este Mundial 2026.

¡La fiesta no se acaba! Tal vez, o al menos, eso es a lo que llama una reciente convocatoria difundida en redes sociales que busca congregar a la población en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para “despedir” a la Selección Mexicana tras el final de su participación en el Mundial 2026.

De acuerdo con la información compartida en las plataformas digitales, el objetivo de este “último” festejo en honor al Tricolor, es brindar una despedida a los seleccionados y agradecer su esfuerzo durante el torneo que continúa sin ellos.

Despedida de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia: ¿cuándo y a qué hora será?

La actuación que el conjunto mexicano de futbol desempeñó esta Copa del Mundo 2026 quedó grabada en los corazones de millones de mexicanos y mexicanas, destacándose por un victorioso paso hasta la etapa de octavos de final en el que, aunque cayó 3-2 ante Inglaterra, demostró compromiso y esfuerzo hasta los últimos segundos del partido.

Debido a ello, una convocatoria ha surgido en redes sociales para “agradecer a la Selección Mexicana” y otorgarles una “despedida inolvidable” ahora que su participación en la competencia internacional de futbol ha llegado a su fin.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

¡MÉXICO SE PREPARA PARA UNA DESPEDIDA HISTÓRICA!



A través de redes sociales, ha comenzado a circular una convocatoria masiva.

Se está llamando a la afición a unirse este domingo 12 de julio en el Ángel de la Independencia para brindar una despedida inolvidable… pic.twitter.com/8Erj00DqJs — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 9, 2026

Según lo marca la información de la convocatoria, la cita está programada para el domingo 12 de julio, una semana tras su último enfrentamiento en el Mundial 2026, a las 17:00 horas de la tarde en el Ángel de la Independencia, el icónico monumento de la capital que albergó cada una de las masivas celebraciones en honor a las victorias del tricolor.

"Se pide a todos los asistentes acudir portando con orgullo la playera de la Selección“, dicta el llamado a la población.

¿La convocatoria para “despedir” a la Selección Mexicana es real?

Incluso si se ha mostrado apoyo a la intención genuina de agradecer y celebrar al equipo que representó a México en el Mundial 2026, internautas han mostrado desconfianza en la convocatoria debido a que se desconoce el origen del cartel que ha circulado en redes sociales.

A su vez, aficionados y aficionadas señalan también que la aglomeración necesaria para el evento podría cruzarse con el Megaintercambio de Estampas en el Fan Fest de la Ciudad de México, reunión masiva que busca romper el Récord Guinness al mayor intercambio de cromos a nivel mundial.

Para facilitar la ordenada realización del evento, el gobierno capitalino habilitará zonas de intercambio, música en vivo, activaciones sorpresa e incluso donación de estampas del Álbum Panini Mundial 2026; por lo tanto, usuarios y usuarias de redes sociales cuestionan la veracidad de la nueva convocatoria que busca despedir al conjunto mexicano de futbol.

"Si es verdad, la neta ya sólo es la gente yendo para ir a echar desmadre", señaló un internauta, añadiendo que es tiempo de pasar la página.