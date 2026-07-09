Se crearon más de 100 mil empleos formales en CDMX durante el Mundial

CDMX, la entidad que más empleos generó en junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue motor económico en la Ciudad de México ya que durante el mes de junio se crearon 100 mil 756 empleos formales. Prueba de ello, es que en dicho mes la capital fue la entidad que más empleo generó en el país.

“El reto para todos será que estos puestos de trabajo permanezcan y no se conviertan únicamente en empleos temporales”, así lo afirmó el presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz.

Quien también destacó que las cifras registradas en el mes de junio cuadran a la perfección con el pronóstico que se realizó en mayo pasado además este evento mundial ayudó a dinamizarsectores clave como servicios, comercio, turismo, alimentos, hospedaje, logística y entretenimiento.

“En Coparmex CDMX resaltamos el dinamismo que el Mundial 2026 inyectó a la capital del país, así como el actuar del Gobierno de la Ciudad… se deja prácticamente en tablas el empleo generado versus el empleo perdido”, precisó.

El reto es que los empleos permanezcan

Adal Ortiz celebró la cifra de empleos generados, pero reconoció que se debe ser responsables para que no sean temporales y las empresas sigan contratando.

“Habrá que ver qué ocurre después del Mundial, particularmente con los meses de julio y agosto; la siguiente victoria será que estos empleos se queden, que las empresas sigan contratando y que el crecimiento se traduzca en bienestar permanente para las familias”, señaló.

Finalmente, Ortíz Ávalos invitó a la ciudadanía que las cifras de creación de empleos así como otros importantes indicadores ya se encuentran disponibles en el Semáforo Económico de la Ciudad de México, mismo que puede ser consultado de forma gratuita en el sitio oficial de Coparmex CDMX.