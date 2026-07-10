Atizapán abre convocatoria permanente para integrar nuevos elementos a la Policía Municipal

El Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza lanzó una convocatoria permanente para mujeres y hombres interesados en formar parte de la Policía Municipal, con el objetivo de fortalecer la corporación y continuar brindando seguridad a las familias del municipio.

La administración municipal invitó a personas con vocación de servicio a incorporarse a la corporación policial, destacando que esta representa una oportunidad para desarrollar una carrera profesional con estabilidad laboral, capacitación constante y posibilidades de crecimiento.

De acuerdo con la convocatoria, la Policía Municipal de Atizapán busca incorporar nuevos elementos comprometidos con la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio.

Las autoridades señalaron que quienes ingresen a la corporación podrán desarrollar una carrera policial con oportunidades de capacitación continua, lo que permitirá fortalecer sus conocimientos y habilidades para desempeñar sus funciones.

Asimismo, indicaron que los nuevos policías contarán con estabilidad laboral, un sueldo competitivo y las prestaciones de ley, además de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente dentro de la institución.

El gobierno municipal destacó que formar parte de la corporación también representa una oportunidad para contribuir directamente al bienestar de la comunidad, al integrarse a una institución encargada de proteger a las familias de Atizapán de Zaragoza.

Como parte de la convocatoria, se informó que el proceso de reclutamiento permanecerá abierto de manera permanente; sin embargo, los grupos de contratación se cierran conforme se completa el cupo de cada generación de aspirantes.

Por ello, las autoridades hicieron un llamado a las personas interesadas a realizar su registro lo antes posible para participar en las siguientes etapas del proceso de selección.

El Ayuntamiento resaltó que la Policía Municipal de Atizapán se ha consolidado como una de las corporaciones de seguridad más reconocidas del Estado de México, por lo que busca incorporar perfiles comprometidos con el servicio público y la atención a la ciudadanía.

Además, señaló que el fortalecimiento del estado de fuerza permitirá continuar mejorando las acciones de prevención del delito, vigilancia y respuesta ante emergencias en beneficio de los habitantes del municipio.

Las personas interesadas deberán registrarse en línea a través de la convocatoria oficial, donde también podrán consultar los requisitos, documentación solicitada y las diferentes etapas del proceso de selección para integrarse a la corporación.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a mujeres y hombres que deseen construir una carrera en el servicio público y contribuir a la seguridad de Atizapán de Zaragoza, destacando que la preparación constante y el compromiso con la ciudadanía son fundamentales para fortalecer la labor policial.