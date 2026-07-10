Ecatepec inaugura pozo Las Fuentes para beneficiar a más de 40 mil habitantes

El Gobierno de Ecatepec puso en operación el pozo Las Fuentes, una obra que permitirá mejorar el suministro de agua potable para más de 40 mil habitantes del municipio, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica y ampliar el acceso al servicio en distintas colonias.

La inauguración fue encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz, quienes destacaron que esta obra representa un avance en la estrategia para atender una de las principales necesidades de la población: el acceso al agua potable.

El nuevo pozo tiene una capacidad de suministro de 30 litros de agua por segundo, lo que permitirá reforzar la distribución del recurso y mejorar el abastecimiento para miles de familias que durante años han enfrentado problemas por la escasez del servicio.

Las autoridades municipales señalaron que el pozo forma parte de un programa para modernizar la infraestructura hidráulica del municipio y reducir la dependencia del suministro mediante pipas, buscando que cada vez más hogares reciban agua directamente a través de la red.

Con la entrada en operación de Las Fuentes, ya suman cinco pozos equipados con sistemas de telemetría que han comenzado a funcionar durante este año. Esta tecnología permite monitorear en tiempo real el funcionamiento de los equipos, detectar fallas y mejorar la operación del sistema de distribución de agua.

Además de la puesta en marcha de estos pozos, el gobierno municipal informó que también se rehabilitaron dos plantas potabilizadoras, con el objetivo de incrementar la capacidad de producción y distribución de agua potable para distintas zonas del municipio.

De acuerdo con las autoridades, estas obras benefician a más de 250 mil habitantes de la Quinta Zona, una de las regiones con mayor demanda del servicio, donde se busca garantizar un suministro más constante y eficiente.

Durante el evento, se destacó que mejorar la infraestructura hidráulica es una prioridad para la administración municipal, ya que contar con agua potable de manera regular impacta directamente en la calidad de vida de las familias y contribuye al bienestar de la población.

Las autoridades señalaron que continuarán impulsando proyectos para rehabilitar pozos, modernizar instalaciones y ampliar la cobertura del servicio, con la finalidad de responder a las necesidades de los habitantes y enfrentar los problemas de desabasto que durante años han afectado a diversas comunidades.

Asimismo, reiteraron que el uso de nuevas tecnologías, como los sistemas de telemetría, permitirá tener un mayor control sobre la operación de los pozos y optimizar el funcionamiento de la red hidráulica, facilitando una respuesta más rápida ante cualquier falla.

El Gobierno de Ecatepec afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de agua potable del municipio y garantizar que un mayor número de familias reciba el servicio de forma continua.