Huixquilucan abre convocatoria para el Certamen Señorita Fiestas Patrias 2026

El Gobierno de Huixquilucan lanzó la convocatoria para participar en el Certamen Señorita Fiestas Patrias 2026, mediante el cual se elegirá a la representante de las celebraciones patrias del municipio, invitando a las jóvenes huixquiluquenses a formar parte de esta tradición.

Las autoridades informaron que el periodo de inscripción estará abierto del 2 al 17 de julio, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y las interesadas podrán registrarse en el Centro Cultural El Jagüey o en las Oficinas Administrativas Fresko.

El certamen busca promover la participación de las jóvenes del municipio y fortalecer las tradiciones que forman parte de las festividades del mes de septiembre.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar mujeres originarias del municipio de Huixquilucan, con una edad de 18 a 25 años, que sean solteras, sin hijos y que cuenten con disponibilidad para asistir a los ensayos matutinos, los cuales se realizarán de 10:00 a 12:00 horas.

Las aspirantes deberán presentar copia de su acta de nacimiento, credencial para votar (INE) por ambos lados, CURP actualizada, comprobante de domicilio vigente y dos fotografías recientes tamaño infantil a color.

Huixquilucan abre convocatoria para el Certamen Señorita Fiestas Patrias 2026

Como incentivo para las participantes, el gobierno municipal otorgará premios económicos a las tres primeras ganadoras. El primer lugar recibirá 20 mil pesos, el segundo lugar obtendrá 15 mil pesos y el tercer lugar será acreedor a 10 mil pesos.

Asimismo, la convocatoria establece que la gran final se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre, como parte de las actividades previas a las celebraciones de las Fiestas Patrias en el municipio.

Las autoridades destacaron que este certamen representa una oportunidad para que las jóvenes participen en eventos cívicos y culturales que fortalecen la identidad de Huixquilucan y fomentan el orgullo por las tradiciones mexicanas.

Además de reconocer la participación de las concursantes, el evento busca promover valores como el compromiso, la responsabilidad y la representación digna del municipio durante las actividades conmemorativas del mes patrio.

El Gobierno de Huixquilucan invitó a las jóvenes que cumplan con los requisitos a realizar su registro dentro del periodo establecido y formar parte de esta edición del certamen, que año con año reúne a participantes de distintas comunidades del municipio.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 55 8605 1179, donde recibirán orientación sobre el proceso de inscripción y la documentación necesaria para participar.