Naucalpan impulsa talleres de huertos urbanos para promover la alimentación saludable

El Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, invitó a la ciudadanía a participar en el Taller de Huertos Urbanos, una iniciativa que busca fomentar la alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los espacios disponibles en las comunidades.

El programa está dirigido a vecinos interesados en aprender técnicas para cultivar frutas, verduras y plantas de manera sustentable, promoviendo al mismo tiempo el trabajo comunitario y el desarrollo de hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.

Las autoridades municipales señalaron que los huertos urbanos representan una alternativa para producir alimentos frescos, fortalecer la seguridad alimentaria y generar una mayor conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales.

Además, destacaron que este tipo de actividades favorece la convivencia entre vecinos, impulsa el aprendizaje colectivo y fortalece la cohesión social mediante proyectos en beneficio de la comunidad.

Como parte de la convocatoria, el gobierno informó que los talleres se realizarán únicamente a solicitud de la ciudadanía, por lo que las personas interesadas deberán organizar un grupo participante y presentar una solicitud por escrito ante la Coordinación de Control de Peticiones, dirigida al director de Bienestar e Inclusión Social, Miguel Adolfo Becerril Ortiz.

Entre los requisitos para que el taller pueda impartirse se encuentra reunir un mínimo de 20 personas inscritas, contar con un espacio físico suficiente que tenga acceso a agua potable para el desarrollo de las actividades y disponer de mesas de trabajo donde se llevarán a cabo las prácticas.

Asimismo, se informó que los talleres se impartirán de lunes a viernes a partir de las 10:00 horas, con una duración aproximada de 60 a 120 minutos, dependiendo de las actividades programadas.

Durante las sesiones, los participantes recibirán orientación sobre la preparación de los espacios de cultivo, el cuidado de las plantas, el uso responsable del agua y las técnicas básicas para mantener un huerto urbano productivo y sustentable.

El Gobierno de Naucalpan destacó que esta estrategia busca acercar a la población herramientas que les permitan producir parte de sus alimentos en casa, además de fomentar el aprovechamiento de patios, jardines y otros espacios disponibles.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones también contribuye a crear comunidades más organizadas y comprometidas con el medio ambiente, al tiempo que promueve la participación ciudadana en proyectos de beneficio común.

Las personas interesadas pueden solicitar informes al teléfono 55 1199 6742, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, donde recibirán información sobre el proceso para solicitar el taller y cumplir con los requisitos establecidos.