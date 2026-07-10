Captura Policía Auxiliar de Iztacalco a hombre que agredió a vecino en la Agrícola Oriental

Detenido Agresor detenido en Agrícola Oriental. (Especial)

Elementos de la Policía Auxiliar de la alcaldía Iztacalco y del sector Pantitlán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; detuvieron a un sujeto en situación vulnerable que agredió a un vecino en la colonia Agrícola Oriental.

Una vez que la víctima inició la denuncia, fue localizado el agresor en la calle Sur 20, se le realizó la inspección preventiva, donde le fue asegurada una navaja metálica con mango de plástico color verde y mil 500 pesos en efectivo.

El detenido de 28 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el detenido coincide con el sujeto que en días recientes fue exhibido en videos difundidos en redes sociales, donde agredía por la espalda y sin motivo aparente a peatones en calles de la colonia Agrícola Oriental, hecho que generó preocupación entre las y los vecinos de la zona.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz reconoció la coordinación y la pronta actuación de la Policía Auxiliar de la alcaldía y del Sector Pantitlán de la SSC, cuyo trabajo permitió la detención del responsable.