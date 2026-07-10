CETIS 165 de Tlalnepantla renueva sus instalaciones con apoyo del programa La Escuela es Nuestra

El CETIS 165 de Tlalnepantla cuenta con nuevas instalaciones tras la conclusión de una renovación integral realizada mediante la suma de esfuerzos entre la comunidad escolar, madres y padres de familia, así como el programa federal La Escuela es Nuestra, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La entrega de las obras fue encabezada por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, quien destacó que invertir en la educación y en la infraestructura de los planteles es una de las mejores formas de fortalecer el desarrollo de las nuevas generaciones.

Como parte de los trabajos, el plantel recibió nuevos laboratorios, mejoras en el sistema eléctrico y acciones para brindar entornos más seguros a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Durante el evento, el alcalde señaló que estas obras buscan ofrecer espacios adecuados para el aprendizaje y que las y los jóvenes cuenten con mejores herramientas para su formación académica y técnica.

Las autoridades destacaron que el programa La Escuela es Nuestra ha permitido que las comunidades escolares participen de manera directa en la toma de decisiones sobre las mejoras que requieren sus planteles, priorizando las necesidades más importantes de cada institución.

En el caso del CETIS 165, la participación de madres y padres de familia, docentes y directivos fue fundamental para concretar las obras, las cuales beneficiarán a cientos de estudiantes que diariamente asisten a este centro educativo.

Entre las principales mejoras destacan la construcción y equipamiento de nuevos laboratorios que fortalecerán la enseñanza práctica de los alumnos, además de la modernización del sistema eléctrico para garantizar instalaciones más funcionales y seguras.

Asimismo, se realizaron adecuaciones para mejorar los espacios escolares y ofrecer un ambiente más seguro para toda la comunidad educativa, favoreciendo las actividades académicas y el desarrollo de los estudiantes.

Raciel Pérez Cruz afirmó que la inversión en las juventudes representa una apuesta por el futuro de Tlalnepantla, ya que contar con escuelas en mejores condiciones contribuye a elevar la calidad educativa y brinda mayores oportunidades para las y los alumnos.

El presidente municipal agregó que su administración continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para impulsar proyectos que fortalezcan la infraestructura educativa y mejoren las condiciones de los planteles del municipio.

Las autoridades coincidieron en que contar con instalaciones modernas y funcionales favorece el desempeño académico de los estudiantes y les permite desarrollar sus conocimientos en espacios adecuados para su preparación.