Dictan 25 años de cárcel a falsas empleadas de COFEPRIS que extorsionaban en Iztacalco

Detenidas Brenda “N” y María “N". (FGJCDMX)

Un juez dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Brenda “N” y María “N”, quienes simularon ser funcionarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con la finalidad de extorsionar a un comerciante.

Estas mujeres fueron acusadas del delito de extorsión agravada en pandilla.

El 22 de abril de 2025, brenda “N” y María “N” simularon ser funcionarias de la COFEPRIS, con chalecos e identificaciones apócrifas con las que se presentaron en un establecimiento de venta de alimentos en la alcaldía Iztacalco.

María “N” informó al empleado que el establecimiento sería clausurado por supuestas condiciones de insalubridad y que la multa ascendería a entre 90 mil y 120 mil pesos. Tras ser informado de la situación, el propietario acudió al lugar, donde las mujeres le exigieron 25 mil pesos a cambio de no proceder con la supuesta clausura, bajo el argumento de que intercederían ante un coordinador.

El propietario salió del lugar para reunir el dinero solicitado y, durante el trayecto, pidió apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo acompañaron de regreso al establecimiento. Tras corroborar que las identificaciones de las mujeres eran falsas, los policías las detuvieron y pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

Durante el juicio, el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina presentó testimonios, dictámenes periciales y otros medios de prueba con los que acreditó la responsabilidad de Brenda “N” y María “N” en el delito de extorsión agravada en pandilla. Como resultado, la autoridad judicial impuso a cada una 25 años de prisión, además del pago de una multa de 565 mil 700 pesos.