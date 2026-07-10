EdoMéx evita pago de 5.7 mdp por intentos de extorsión en una semana

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que entre el 2 y el 8 de julio se evitó el pago de 5 millones 778 mil 974 pesos vinculados con intentos de extorsión, como resultado de la atención a denuncias ciudadanas y de las acciones de la Policía Cibernética.

La información fue presentada durante la sesión número 131 de la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde se dio a conocer el balance semanal de las acciones implementadas para prevenir este delito.

La SSEM expuso que, durante ese periodo se atendieron 842 denuncias, reportes y llamadas de auxilio, lo que permitió activar mecanismos de orientación, seguimiento y atención a las víctimas.

Del total de reportes, 323 estuvieron relacionados con fraude telefónico, 296 con extorsión telefónica, 57 con llamadas maliciosas, 19 con extorsión electrónica, 19 con amenazas, siete con intentos de extorsión por derecho de piso, uno con extorsión directa y 120 correspondieron a otras modalidades.

Las autoridades señalaron que entre los métodos más utilizados por los responsables se encuentran las llamadas en las que aseguran que la víctima está bajo investigación o será objeto de algún daño, así como aquellas en las que los delincuentes se hacen pasar por familiares, conocidos o incluso por personas presuntamente secuestradas para exigir depósitos de dinero.

A lo largo de la reunión también se reiteró el llamado a la población para reportar este tipo de hechos mediante la línea de Denuncia Anónima 089, disponible las 24 horas, con el objetivo de recibir orientación y facilitar la atención de los casos.