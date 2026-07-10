Entregan 106 viviendas sociales en GAM; inversión fue cercana a los 100 mdp

La Ciudad de México incorporó 106 nuevas viviendas sociales al parque habitacional con la entrega del conjunto Huitzilihuitl 194, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, proyecto que requirió una inversión cercana a los 100 millones de pesos y que beneficiará de manera directa a 424 personas.

El desarrollo fue construido sobre un predio de mil 717 metros cuadrados y cuenta con una superficie edificada superior a los 8 mil 400 metros cuadrados.

Los departamentos tienen una superficie promedio de 60 metros cuadrados y disponen de servicios básicos, áreas comunes, espacios recreativos y ecotecnias para el ahorro de agua y energía.

Cada vivienda tuvo un costo aproximado de 928 mil pesos, equivalente a alrededor de 10 mil pesos por metro cuadrado, cifra inferior a los precios promedio del mercado inmobiliario de la capital, donde el costo oscila entre 30 mil y 50 mil pesos por metro cuadrado.

Los créditos otorgados a las familias beneficiarias fueron financiados por el Gobierno de la Ciudad de México a tasa cero y sin intereses, con esquemas de pago acordes con la capacidad económica de cada hogar.

Además, las viviendas se localizan a unos minutos de la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro, uno de los criterios considerados para garantizar el acceso a servicios y transporte público.

Entregan 106 viviendas sociales en GAM; inversión fue cercana a los 100 mdp

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que de los 106 departamentos entregados, 40 fueron asignados a personas inscritas en la bolsa de solicitantes de vivienda, con el propósito de atender a ciudadanos que no forman parte de organizaciones sociales dedicadas a la gestión de vivienda.

También destacó que el conjunto cuenta con diseño estructural antisísmico y aseguró que los edificios construidos por el Instituto de Vivienda (INVI) no han registrado daños estructurales en los sismos ocurridos en la ciudad.

Entregan 106 viviendas sociales en GAM; inversión fue cercana a los 100 mdp

Política de vivienda

La jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que la administración capitalina incrementó el presupuesto destinado a vivienda de 4 mil millones a 9 mil millones de pesos anuales, con el objetivo de fortalecer la producción de vivienda social y la adquisición de suelo para nuevos desarrollos.

Indicó que la meta del gobierno es concretar 200 mil acciones de vivienda hacia el año 2030, de las cuales 80 mil corresponderán a viviendas nuevas y 120 mil a programas de mejoramiento habitacional. Explicó que estos últimos permiten ampliar o rehabilitar viviendas existentes para atender el crecimiento de las familias sin necesidad de adquirir nuevos terrenos.

También hizo referencia a la iniciativa presentada recientemente ante el Congreso de la Ciudad de México para incorporar a la Constitución local disposiciones que limiten el incremento de las rentas al nivel de la inflación, reconozcan el derecho al arraigo y establezcan la obligación de desarrollar políticas públicas contra la gentrificación. Señaló que el propósito es evitar el desplazamiento de habitantes por el aumento en los costos de la vivienda.

Por su parte, Inti Muñoz informó que con esta entrega la administración capitalina se acerca a las 2 mil viviendas entregadas durante 2026 y mantiene alrededor de 9 mil viviendas en construcción, además de los programas de mejoramiento habitacional, con la expectativa de superar este año las 30 mil acciones de vivienda.





Beneficiarios destacan acceso a un patrimonio

En representación de las familias beneficiarias, Andrea Martínez afirmó que la entrega de las viviendas representa la culminación de varios años de gestión y organización social, además de ofrecer la posibilidad de acceder a un patrimonio propio y contar con un espacio seguro para sus familias.

Tanto Brugada como Muñoz coincidieron en señalar que el conjunto habitacional es resultado del trabajo conjunto entre organizaciones sociales, el Instituto de Vivienda y el Gobierno de la Ciudad de México, modelo que, afirmaron, busca ampliar el acceso a vivienda asequible en una ciudad con altos costos inmobiliarios.

Ambos funcionarios también recordaron al urbanista catalán Jordi Borja, fallecido este viernes, a quien reconocieron por sus aportaciones al concepto del derecho a la ciudad y su influencia en las políticas urbanas y de vivienda impulsadas en la capital del país.