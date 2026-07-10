Lluvias provocan caos en Calzada de Tlalpan con inundaciones y autos varados

Calzada de Tlalpan, afectada por las intensas lluvias de este viernes (@SGIRPC_CDMX)

Temporal — Una tarde noche de caos causaron las lluvias que cayeron este viernes en el Valle de México, al provocar inundaciones sobre la Calzada de Tlalpan y Periférico Sur, en la colonia Toriello Guerra, donde en varios tramos de la vialidad se registraron encharcamientos que causaron que varios vehículos quedaran varados, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

La dependencia reportó que las intensas lluvias han causado algunos problemas en vialidades primarias, pero las principales afectaciones se registraron sobre Calzada de Tlalpan, donde se registraron inundaciones y encharcamientos de hasta 300 metros, lo que derivó en que varios autos, además de un camión del transporte público quedara varado.

En las zonas de mayor afectación personal de Riesgos y Protección Civil brindó asistencia para ayudar a automovilistas, así como a pasajeros del camión que habían quedado atrapados dentro de la unidad.

Atendemos #encharcamiento en Calzada de Tlalpan y Periférico Sur, col. Toriello Guerra, @TlalpanAl. A consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, se registró un encharcamiento de 120 m de espejo por 20 cm de tirante. Personal operativo liberó los accesorios hidráulicos… pic.twitter.com/OFZ2RJJzQc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 11, 2026

Por otra parte, la SGIRPC emitió alertas naranja y amarilla por posibles lluvias fuertes acompañadas de granizo y actividad eléctrica para la Ciudad de México en las próximas horas.

La dependencia destacó que sólo en la alcaldía Tlalpan se emitió la alerta naranja por lluvias fuertes que van de 30 a 49 milímetros (mm).

Las demarcaciones que estarán bajo la alerta amarilla en las próximas horas por precipitaciones que van de 15 a 29 mm son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc , Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

La Crónica de Hoy 2026