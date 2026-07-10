¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte este 11 y 12 de julio

Estamos por iniciar el segundo fin de semana del mes de julio de 2026, el cual trae muchas opciones en la Ciudad de México (CDMX) para pasar un día de mucho color y actividades culturales en compañía de tu persona favorita o de la familia.

Te dejamos algunas recomendaciones para que te des una escapada a los mejores lugares de la capital y disfrutes de estos grandes eventos.

La CDMX tiene grandes actividades para ti el sábado 11 de julio

Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras

En este encuentro podrás encontrar distintos sabores internacionales, sin la necesidad de salir de la ciudad. El Monumento a la Revolución se vestirá con música, danzas, artesanías y gastronomía, que encantará a todos.

Cuándo: sábado 11 de julio de 2026

Dónde: Monumento a la Revolución, CDMX

Horario: de 10:00 a 22:00 horas

Costo: entrada libre

Guelaguetza en la Ciudad de México

Una de las más grandes festividades del estado de Oaxaca llega por segunda ocasión a la capital, para deleitar a nacionales y extranjeros con sus bailables típicos de la región y calendas.

Cuándo: 11 de julio de 2026

Dónde: a las afueras del Templo de Santo Domingo

Horario: a partir de las 11:00 horas

Costo: entrada libre

El Museo Interactivo de Economía

Este fin de semana, uno de los museos más importantes de la ciudad abre sus puertas para celebrar su vigésimo aniversario. El espacio cuenta con distintas opciones interactivas para aprender sobre las finanzas, tecnología, sostenibilidad e innovación.

Cuándo: 11 de julio de 2026

Dónde: Museo Interactivo de Economía de la CDMX

Horario: de 09:00 a 17:00 horas

Costo: gratis por aniversario

En el centro del país los planes nunca terminan, así que te dejamos nuestra recomendación para que este domingo 12 de julio te des una escapada a la CDMX.

Feria de las Flores de San Ángel 2026

Esta celebración es una de las fiestas más antiguas de la CDMX y ya forma parte del Patrimonio Cultural Intangible de la capital, que reúne a productores agrícolas y diseñadores florales para llenar de color algunos de los sitios más reconocidos de San Ángel.

Cuándo: del 11 al 19 de julio

Dónde: Parque La Bombilla y siete sedes más en distintos puntos de San Ángel

Horario: 09:00 a 23:00 horas

Costo: entrada libre

Intercambio de estampas del Mundial por Panini para romper récord Guinness

Si lo que buscas es intercambiar estampas para terminar de llenar tu álbum del Mundial 2026 esta reunión es para ti. Panini anunció que reunirá a todos los aficionados al futbol en el Zócalo de la CDMX para hacer un trueque con tus estampas repetidas y de paso buscar romper el récord Guinness con el mayor número de personas intercambiando stickers.

Cuándo: 12 de julio 2026

Dónde: Fan Fest del Zócalo de la CDMX

Horario: 12:00 horas

Costo: entrada libre

Mes de Frida Kahlo

Julio es considerado el “mes de Frida Kahlo” por conmemorar tres fechas importantes de esta artista mexicana: el día de su nacimiento, muerte y la apertura de su museo. Durante este mes podrás tomar distintos talleres en “La Casa Azul”, así como tomar clases de óleo inspiradas en los bodegones de la pintora; además, el museo contará con horarios extendidos y recorridos por el centro de Coyoacán.

Cuándo: todo el mes de julio

Dónde: Casa Azul de Frida Kahlo en la alcaldía Coyoacán

Horario: Consulta los horarios en su página oficial

Costo: desde los 160 pesos