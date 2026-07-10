Oquedad de 8 metros de largo por 6 metros de ancho. Se mantienen trabajos de reparación.

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), informó sobre la evaluación de un enorme socavón al interior del Deportivo Gertrudis Sánchez, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Las autoridades comunicaron que estos hechos fueron provocados por el daño al colector de drenaje que cruza por debajo de las instalaciones deportivas.

¿Cuál es el tamaño del socavón en el Deportivo Gertrudis Sánchez?

En su comunicado, la SEGIAGUA precisó que el jueves 9 de julio personal especializado evaluó la zona tras detectarse una oquedad de 8 metros de largo por 6 metros de ancho y una profundidad de 7.50 metros.

Se abre socavón de 8 metros en deportivo de la GAM Así luce el gigantesco hundimiento (SEGIAGUA)

De inmediato se comenzaron las labores preliminares en el área con la colocación de un tapial. Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se aseguró el perímetro.

Las autoridades determinaron la rehabilitación de la superficie afectada y de los tramos de tubería que se tendrán que reemplazar durante las obras de rehabilitación.

Se abre socavón de 8 metros en deportivo de la GAM Así luce el gigantesco hundimiento (FOTOS) (Redes Sociales SEGIAGUA)

Alertas por posibles registros de lluvias

Las dependencias oficiales exhortaron a la población a mantenerse al pendiente de los reportes, ya que las constantes lluvias pueden continuar con el desprendimiento de tierra. Por seguridad, se mantiene cerrada la circulación en la calle Norte 94 de esta alcaldía.

El @GobCDMX a través de la #SEGIAGUA, lleva a cabo la evaluación y sustitución del tramo de colector dañando de 1.83 metros de diámetro dentro del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la @TuAlcaldiaGAM. ⬇️ pic.twitter.com/jDRF5w5Tqa — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 11, 2026

El Deportivo Gertrudis Sánchez ya había registrado otro socavón en 2023

Este nuevo hundimiento de suelo surge en la misma área en donde en 2023 la superficie colapsó, llevándose consigo infraestructura del deportivo, así como parte del gimnasio de box. El acontecimiento surgió por la ruptura de una tubería de drenaje.

En ese entonces la estructura fue sustituida y se realizaron reparaciones, así como la remodelación de los espacios aledaños a la afectación.