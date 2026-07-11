Edomex impulsa acciones para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes

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El gobierno del Estado de México realizó la Mesa de Trabajo de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, que busca mejorar la coordinación interinstitucional para impulsar acciones orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra la niñez y juventud.

Autoridades estatales puntualizaron el impulso a la protección integral, mediante la presentación de estrategias, servicios y programas orientados a la atención y prevención como la Ruta de Actuación Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Estatal. Además, acordaron el intercambio y actualización de información entre las dependencias participantes para consolidar una respuesta articulada, oportuna y centrada en el interés superior de la niñez y adolescencias.

La secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estatal, Tania Montcerrat Granados Cervantes, destacó que la coordinación es fundamental para brindar entornos seguros para el bienestar y desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

La Comisión coordina los compromisos internacionales del Estado mexicano, en especial la Agenda 2030 de la ONU y opera bajo las estrategias de aplicación y vigilancia de las leyes; promoción de normas y valores protectores; creación de entornos seguros; apoyo a padres y cuidadores; fortalecimiento económico; garantía de servicios de respuesta y apoyo; así como educación y habilidades para la vida.