Naucalpan impulsa el deporte con clase gratuita de box para más de 60 participantes

Como parte de las acciones para fomentar estilos de vida saludables entre la población y brindar más oportunidades de desarrollo a las juventudes, el Gobierno de Naucalpan realizó una clase gratuita de box en la colonia Minas Palacio, donde participaron más de 60 personas de distintas comunidades del municipio.

La actividad fue organizada por la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, en coordinación con la Escuela de Box Eskai, y forma parte de la estrategia impulsada por el presidente municipal, Isaac Montoya, para acercar actividades deportivas gratuitas a niñas, niños, adolescentes y adultos.

Durante la jornada, las y los asistentes recibieron entrenamiento especializado por parte de los instructores Karen Jacqueline Hernández Flores y José Alfredo Hernández Aguilar, quienes compartieron conocimientos sobre técnicas básicas y avanzadas del boxeo, además de ejercicios enfocados en mejorar la condición física de los participantes.

Las sesiones incluyeron rutinas para fortalecer la coordinación, la resistencia, la velocidad y la fuerza, así como ejercicios de movilidad y preparación física que forman parte del entrenamiento de esta disciplina deportiva.

Autoridades municipales destacaron que el objetivo de este tipo de actividades es promover la práctica del deporte como una herramienta para mejorar la salud física y emocional de la población, además de contribuir a la prevención de enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

Asimismo, señalaron que el box representa una alternativa positiva para que niñas, niños y jóvenes desarrollen valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la perseverancia, habilidades que también pueden aplicar en su vida diaria.

El Gobierno de Naucalpan explicó que estas actividades buscan ofrecer espacios seguros donde las juventudes puedan aprovechar su tiempo libre realizando actividades recreativas y deportivas que favorezcan su desarrollo personal y fortalezcan la convivencia comunitaria.

De igual forma, indicó que la promoción del deporte forma parte de una estrategia integral para prevenir conductas de riesgo entre la población juvenil, como la violencia, las adicciones y otras problemáticas sociales que afectan a diversas comunidades.

Las autoridades resaltaron la respuesta de la ciudadanía a esta convocatoria, ya que más de 60 boxeadoras y boxeadores participaron en la clase, demostrando el interés que existe por contar con espacios gratuitos para la práctica deportiva.

Durante el entrenamiento, los instructores brindaron recomendaciones para realizar correctamente cada ejercicio, evitar lesiones y mejorar progresivamente el rendimiento físico, tanto para quienes apenas comienzan en el boxeo como para quienes ya cuentan con experiencia.

El Gobierno municipal reiteró que continuará promoviendo programas de activación física y actividades deportivas en diferentes colonias del municipio, con el propósito de acercar oportunidades de recreación a un mayor número de habitantes y fortalecer el bienestar de las familias.

Además, destacó que estas acciones forman parte de una política pública orientada a construir comunidades más saludables, donde el deporte contribuya al desarrollo integral de la población y al fortalecimiento del tejido social.