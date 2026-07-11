Gobierno de Ecatepec rehabilita espacio público en La Joya para beneficio de las familias

El Gobierno de Ecatepec continúa con las acciones de recuperación de espacios públicos en distintas comunidades del municipio. En esta ocasión, los trabajos llegaron a la colonia La Joya, donde autoridades municipales rehabilitan un área de convivencia con el objetivo de ofrecer a niñas, niños y jóvenes un lugar seguro para realizar actividades recreativas y deportivas.

La administración encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que estas obras forman parte de la estrategia para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios que durante años permanecieron en condiciones de abandono o con poca infraestructura para el uso de las familias.

De acuerdo con el gobierno municipal, la rehabilitación busca que la población cuente con áreas dignas donde pueda convivir, practicar deporte y fortalecer la integración comunitaria en un ambiente de tranquilidad y seguridad.

Las autoridades señalaron que la recuperación de parques y espacios públicos también contribuye a prevenir conductas de riesgo, ya que brinda a niñas, niños y adolescentes alternativas para aprovechar su tiempo libre mediante actividades recreativas, deportivas y culturales.

Los trabajos realizados en La Joya contemplan el mejoramiento del área para que los habitantes puedan disfrutar de un espacio limpio y funcional. Además, el gobierno municipal destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso de acercar mejores servicios e infraestructura a todas las colonias del municipio.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, ha señalado en distintas ocasiones que uno de los objetivos de su administración es recuperar los espacios públicos para convertirlos en puntos de encuentro que fortalezcan el tejido social y mejoren la calidad de vida de las familias de Ecatepec.

Las autoridades municipales destacaron que estas obras también promueven la participación de los vecinos, quienes colaboran en el cuidado y conservación de los espacios rehabilitados para mantenerlos en buenas condiciones.

Asimismo, señalaron que la estrategia de recuperación continuará en otras comunidades del municipio como parte de un programa permanente de mejoramiento urbano, con el propósito de que más habitantes cuenten con áreas adecuadas para la convivencia y el esparcimiento.

El gobierno local consideró que la rehabilitación de parques y áreas comunes representa una inversión en el bienestar de la población, ya que estos lugares favorecen la convivencia entre vecinos, impulsan actividades deportivas y generan entornos más seguros para las familias.

Además, indicó que contar con espacios públicos en mejores condiciones ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad y contribuye a mejorar la imagen de las colonias.