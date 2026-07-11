Huixquilucan lanza segunda convocatoria para integrar la Comisión de Selección Municipal Anticorrupción

El Gobierno de Huixquilucan publicó la segunda convocatoria para integrar la Comisión de Selección Municipal Honoraria, organismo que tendrá la responsabilidad de designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio. La medida busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio público.

La convocatoria está dirigida a instituciones educativas de nivel medio superior y superior, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos con experiencia o conocimientos en temas relacionados con fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. El objetivo es conformar un grupo de personas que participen de manera honorífica en el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana.

De acuerdo con el documento oficial, la Comisión de Selección Municipal estará integrada por cinco personas. Tres de ellas deberán provenir de instituciones académicas o de investigación y las dos restantes serán seleccionadas entre representantes de organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos con experiencia en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Entre los requisitos para participar se encuentran ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, contar con buena reputación, no haber sido condenado por delitos que ameriten pena corporal y acreditar experiencia o conocimientos relacionados con la fiscalización, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Además, los aspirantes deberán presentar la documentación solicitada dentro del plazo establecido por la convocatoria.

El proceso contempla una revisión de los expedientes para verificar que los candidatos cumplan con todos los requisitos legales. Posteriormente, el Órgano Interno de Control Municipal elaborará la lista de aspirantes que acrediten la documentación correspondiente y la remitirá al Cabildo para la designación de quienes integrarán la Comisión de Selección Municipal.

Las autoridades municipales señalaron que el cargo será completamente honorífico y tendrá una duración de 18 meses, periodo durante el cual la Comisión será la encargada de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Huixquilucan.

El Gobierno municipal destacó que este mecanismo busca fortalecer la participación de la sociedad en la vigilancia de los asuntos públicos y promover una administración más transparente, abierta y cercana a la ciudadanía.

Asimismo, indicó que la integración de la Comisión representa un paso importante para consolidar el Sistema Municipal Anticorrupción, ya que permitirá que ciudadanos con experiencia y conocimientos especializados colaboren en la selección de quienes representarán a la sociedad dentro de este organismo.

Las personas interesadas deberán entregar su documentación en las oficinas del Órgano Interno de Control Municipal, ubicadas en Huixquilucan, siguiendo los plazos, horarios y requisitos establecidos en la convocatoria oficial. Una vez concluida la etapa de recepción y revisión de documentos, se dará a conocer la lista de aspirantes que cumplieron con las bases para continuar con el procedimiento de selección.

Huixquilucan busca ampliar la participación ciudadana y garantizar que el Comité de participación ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción sea integrado mediante un proceso transparente, abierto y basado en perfiles con capacidades y experiencias.