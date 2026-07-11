Entregan 25 mil apoyos económicos a beneficiarios de 57 a 59 años

Apoyos Con este reparto, el padrón de beneficiarias y beneficiarios asciende a más de 97 mil. (GCDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó el apoyo a 25 mil nuevas personas del programa Ingreso Ciudadano Universal (ICU).

Con este reparto, el padrón de beneficiarias y beneficiarios asciende a más de 97 mil. Brugada informó que la meta es alcanzar 155 mil personas inscritas al cierre del 2026 y continuar con la incorporación hasta garantizar la universalidad de toda la población de 57 a 59 años en la Ciudad de México.

Las y los beneficiarios recibirán dos mil pesos bimestrales hasta cumplir 60 años de edad, cuando podrán incorporarse a otros programas sociales, para posteriormente acceder a la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores.

Ante las y los de beneficiarios convocados en el campo de fútbol de la Utopía Mixiuhca, la mandataria capitalina destacó que el ICU es “el único programa en el país que reconoce el derecho de todas y de todos ustedes (población de 57 a 59 años) sin condicionamiento alguno, a un ingreso garantizado por el Estado”.

Explicó que, al tratarse de un programa universal, elimina cualquier criterio de exclusión y únicamente establece dos requisitos para acceder al apoyo: tener el rango de edad correspondiente entre 57 y 59 años y residir en la Ciudad de México.

Brugada Molina recordó que la capital del país ha sido pionera en la creación de programas sociales universales como la Pensión para Personas Adultas Mayores, política pública que posteriormente se convirtió en un derecho constitucional.

En este sentido, afirmó que el ICU fortalece el sistema de bienestar al atender a un sector de la población que aún no es adulto mayor, pero que comienza a enfrentar mayores dificultades de salud y de acceso al empleo.

“A partir de hoy tienen garantizado un apoyo económico mujeres y hombres de la Ciudad de México, y luego otro de 60 a 64, y luego otro de 65 en adelante. Hasta el último aliento estarán apoyados por los gobiernos de la Transformación, por los gobiernos que ponen en el centro las necesidades de la gente”, afirmó.

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, indicó que con la incorporación de 25 mil personas al programa de ICU se logra que una de cada tres personas de 57 a 59 años cuenten al día de hoy con este derecho único en el país.

Resaltó que la estrategia del ICU es una propuesta de alcance mundial con organizaciones que la impulsan y refieren que toda persona, por el hecho de ser ciudadano, merece una seguridad económica básica que no dependa de su origen familiar o territorial.

Asimismo, Brugada reconoció la contribución de este sector como protagonistas para el desarrollo de la capital, pues aseguró que “han generado la riqueza de la Ciudad de México”. De esta manera, refrendó que es obligación del gobierno retribuir ese esfuerzo mediante políticas públicas que garanticen bienestar y dignidad.

Clara Brugada sostuvo que los programas sociales son posibles gracias al manejo honesto de los recursos públicos y rechazó que la idea de que este tipo de políticas comprometan las finanzas de la ciudad.

La mandataria capitalina invitó a las y los nuevos beneficiarios del programa ICU a aprovechar los servicios gratuitos que ofrecen las Utopías, particularmente las actividades de natación y formación cultural, al tiempo que reiteró que su administración impulsa una economía moral en la que la riqueza generada por la sociedad se traduce en derechos, bienestar y oportunidades para todas y todos.