“Inundaciones son resultado de la falta de prevención”, afirma el PAN

Lluvias CDMX Protección Civil emite alerta naranja. (cuartoscuro)

Tormentas castigan nuevamente a la CDMX con inundaciones y caos vial

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México señaló que las intensas lluvias registradas en los últimos días han puesto en evidencia las graves deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura pluvial de la capital.

“Hay calles y avenidas inundadas, presas desbordadas, vehículos varados, viviendas afectadas y miles de personas atrapadas por los encharcamientos confirman que los problemas se repiten año con año sin que las autoridades implementen acciones preventivas suficientes. Lo más preocupante es que esta situación era completamente previsible”, señaló la diputada Claudia Montes de Oca.

Recordó que desde el pasado mes de marzo, su bancada presentó diversos puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a reforzar las labores de desazolve, limpieza y mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado, esto, antes del inicio de la temporada de lluvias.

Una de sus propuestas también planteó fortalecer las campañas de concientización para evitar que la basura obstruyera coladeras y rejillas, así como priorizar acciones preventivas en las zonas con mayor riesgo de inundación.

Tras ignorar los llamados, las lluvias en esta temporada siguen dejando importantes afectaciones en distintos puntos de la ciudad, demostrando que la prevención sigue sin ocupar un lugar prioritario en la agenda del Gobierno local.

“Las lluvias son un fenómeno natural; las inundaciones ocasionadas por la falta de mantenimiento, la insuficiencia de infraestructura y la ausencia de acciones preventivas sí pueden evitarse o reducirse. Gobernar también significa anticiparse a los riesgos y proteger a las familias antes de que ocurran las emergencias”, señaló Montes de Oca.

La legisladora recordó que especialistas y las propias autoridades han reconocido que una parte importante de los encharcamientos está relacionada con la obstrucción de la infraestructura pluvial y con la necesidad de fortalecer las labores permanentes de mantenimiento y desazolve.

Asimismo, hizo un llamado a que las diferencias políticas no impidan atender problemas que afectan directamente la seguridad, el patrimonio y la movilidad de millones de capitalinos.

“La prevención no debe tener colores partidistas. Cada temporada de lluvias confirma que invertir oportunamente en mantenimiento e infraestructura cuesta mucho menos que reparar los daños ocasionados por una emergencia”, concluyó.

La panista reiteró que continuará impulsando acciones legislativas para fortalecer la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, promover una adecuada planeación urbana y consolidar una política permanente de prevención que reduzca los riesgos para las familias capitalinas.