La Senadora Mariela Gutiérrez alerta por toneladas de cableado en desuso y pide acelerar su retiro de las calles

Mariela Gutiérrez alerta por toneladas de cableado en desuso y pide acelerar su retiro de las calles

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, advirtió que en gran parte del país existe un problema creciente por la acumulación de cableado aéreo en desuso, el cual calificó como una forma de “basura aérea” que representa riesgos para la seguridad de la población, además de afectar la imagen urbana de las ciudades.

Ante esta situación, la legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a fortalecer las acciones encaminadas al retiro de los cables inservibles que permanecen en postes y vialidades, principalmente aquellos pertenecientes a empresas concesionarias de telefonía e internet.

La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del pasado 9 de julio y posteriormente turnada a la Segunda Comisión de la Comisióm Permanente del Congreso de la Unión para su análisis.

Como secretaria de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles, Mariela Gutiérrez solicitó a la Agenca de Transformación Digital y Telecomunicaciones acelerar la emisión de las Normas Oficiales Mexicanas y de los lineamientos técnicos que deberán cumplir las empresas concesionarias para retirar el cableado que ya no se utiliza.

Asimismo, pidió que se establezcan sanciones para aquellas compañías que incumplan con esta obligación y mantengan infraestructura abandonada en la vía pública.

La senadora también hizo un llamado al Gobierno de México y a los gobiernos estatales para trabajar de manera coordinada con las empresas de telecomunicaciones y reforzar los programas destinados al retiro inmediato del cableado aéreo en desuso.

Explicó que, aunque el despliegue de redes de fibra óptica y otros sistemas de comunicación ha sido fundamental para mejorar la conectividad, el desarrollo tecnológico no ha estado acompañado de una política eficiente para retirar la infraestructura que deja de utilizarse.

Mariela Gutiérrez señaló que en muchas colonias y avenidas todavía pueden observarse grandes cantidades de cables enredados, colgando a baja altura o incluso tirados sobre banquetas y calles, situación que evidencia que los acuerdos voluntarios con las empresas no han sido suficientes para resolver el problema.

La legisladora afirmó que esta acumulación de cableado ya no representa únicamente un problema de contaminación visual, sino también un riesgo para la seguridad y la protección civil de la población.

Indicó que el exceso de cables puede generar sobrepeso en los postes, aumentar la posibilidad de cortocircuitos e incendios y provocar accidentes entre peatones, ciclistas, motociclistas y personas con discapacidad cuando los cables quedan colgando o sobre la vía pública.

Además, consideró que mantener limpia la infraestructura urbana también contribuye a mejorar el entorno de las ciudades y ofrecer espacios públicos más seguros para la ciudadanía.

La senadora sostuvo que es necesario establecer reglas más claras para que las empresas concesionarias retiren de manera oportuna el cableado que ya no presta ningún servicio, evitando que continúe acumulándose con el paso de los años.

Mariela Gutiérrez reiteró que la atención de este problema requiere la participación conjunta de autoridades federales, gobiernos estatles y empresas de telecomunicaciones, con el propósito de reducir riesgos para la población y mejorar la imagen urbana de las ciudades.