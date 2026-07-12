Más de 35 mil personas participan en el XIX Medio Maratón de la CDMX 2026





Más de 35 mil corredoras y corredores participaron en la XIX edición del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, que recorrió una nueva ruta de 21.0975 kilómetros con salida frente al Hemiciclo a Juárez y meta en el Ángel de la Independencia.

En la categoría varonil, el keniano Simon Maywa Null obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1:04:36. El segundo puesto fue para el ugandés Abel Chelangat Null, con 1:05:55, mientras que el mexicano Jorge Luis Cruz Pérez finalizó tercero con un registro de 1:06:07, siendo el mejor representante nacional.

En la rama femenil, la keniana Gladys Cherop Longari se adjudicó la victoria al detener el cronómetro en 1:12:19. La también keniana Winsam Jerono concluyó en la segunda posición con 1:13:46 y la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho ocupó el tercer lugar con un tiempo de 1:17:13.

Los ganadores absolutos recibieron premios económicos de 50 mil pesos, mientras que los segundos y terceros lugares obtuvieron 35 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

El recorrido de esta edición fue modificado respecto a años anteriores. La competencia inició sobre avenida Juárez, continuó por Paseo de la Reforma, ingresó al Bosque de Chapultepec en sus secciones Segunda y Tercera, y regresó por Reforma hasta la meta instalada frente al Ángel de la Independencia.

La salida de los participantes se realizó en siete bloques escalonados.

El evento también incluyó pruebas de deporte adaptado. En discapacidad visual varonil, Alejandro Pacheco Castillo obtuvo el primer lugar; en silla de ruedas varonil, el vencedor fue Gonzalo Valdovinos González.

En la rama femenil, Alina de Jesús Solis Espinosa encabezó la clasificación tanto en discapacidad visual como en silla de ruedas, de acuerdo con los resultados difundidos por los organizadores.

Al término de la competencia se realizó la ceremonia de premiación con la presencia de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, representantes del ámbito deportivo y patrocinadores del evento.