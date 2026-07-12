Entregan trenes de pavimentación para rehabilitar más de 340 km de vialidades en el oriente del Edomex

Como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, autoridades federales y estatales entregaron trenes de pavimentación que serán utilizados para la rehabilitación de más de 340 kilómetros de calles y vialidades en diez municipios de la entidad.

El Gobierno del Estado de México informó que la maquinaria será destinada a trabajos en Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Ixtapaluca, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y la movilidad en la región.

En el acto de entrega, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez señaló que el equipo contribuirá al mejoramiento de calles y carreteras de la zona oriente, la cual, afirmó, enfrentó durante años rezagos en materia de infraestructura.

Entregan trenes de pavimentación para rehabilitar más de 340 km de vialidades en el oriente del Edomex

Los trenes de pavimentación están integrados por cinco tipos de maquinaria: una petrolizadora, una pavimentadora (finisher), un compactador neumático, una fresadora y un rodillo, equipos que trabajan de manera conjunta para la colocación y compactación de asfalto.

La incorporación de esta maquinaria permitirá a los municipios realizar obras de pavimentación por administración directa y disminuir la contratación de servicios externos para este tipo de trabajos.

El Gobierno del Estado informó que el Plan Integral para la Zona Oriente contempla una inversión de 75 mil 786 millones de pesos para el desarrollo de 121 programas y acciones relacionados con movilidad, seguridad, vivienda, salud, educación y servicios públicos. Asimismo, indicó que el programa está dirigido a una población estimada de 10 millones de habitantes de la región.