IECM recupera 83.7 % de materiales utilizados en la elección de COPACO y consulta de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) concluyó el programa de recuperación de los materiales utilizados en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027, con una recuperación global de 83.7 % de los insumos distribuidos para ambos ejercicios.

El informe fue presentado durante la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, donde se dieron a conocer los resultados del programa y el estado del proceso de clasificación de los materiales recuperados.

Los materiales se encuentran en etapa de revisión para determinar cuáles podrán ser rehabilitados y reutilizados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 y en futuros ejercicios de participación ciudadana. Aquellos que hayan concluido su vida útil serán sometidos a los procedimientos de desincorporación y destrucción correspondientes.

Las actividades de recuperación se realizaron entre el 18 y el 22 de mayo de 2026, conforme al Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la preparación y desarrollo de la elección de COPACO y la Consulta de Presupuesto Participativo.

Los trabajos incluyeron la clasificación, empaque y traslado de los materiales utilizados durante la jornada electiva y consultiva, así como en las modalidades de voto anticipado.

Para la ejecución del programa, la Secretaría Ejecutiva coordinó con las 33 Direcciones Distritales el traslado de los materiales al Almacén de Materiales Electorales.

En las Mesas Receptoras de Opinión se recuperaron 38 mil 861 materiales de un total de 46 mil 442 distribuidos, equivalente a 83.7 % del total. El informe señala que materiales como canceles modulares, urnas electivas y consultivas, bases portaurna y marcadoras de credencial registraron niveles de recuperación superiores a 99 %.

En las modalidades de voto anticipado para personas en estado de postración, personas cuidadoras primarias y personas en prisión preventiva, la recuperación alcanzó 89.9 % y 85.2 %, respectivamente, con algunos insumos que registraron una recuperación de 100 %.

El documento también indica que algunos materiales presentan porcentajes menores de recuperación debido a sus características de uso.

Entre ellos se encuentran las cajas paquete, que permanecen resguardando documentación electiva y consultiva en las bodegas distritales, así como las cintas de seguridad, consideradas insumos no reutilizables.