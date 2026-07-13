Tlalpan aumenta casi 8 mdp el presupuesto para emprendimientos

La alcaldía Tlalpan incrementó en casi 8 millones de pesos el presupuesto destinado a los programas de apoyo al emprendimiento respecto de la administración anterior y, en año y medio, impulsó la constitución de casi 150 cooperativas, informó la alcaldesa Gaby Osorio durante la primera entrega de apoyos económicos del programa 2026 para personas emprendedoras, cooperativas y buscadoras de empleo.

En esta primera etapa del programa fueron entregados 315 apoyos, distribuidos en 150 para personas emprendedoras, 65 para cooperativas y 100 para personas en búsqueda de empleo. La administración precisó que los montos otorgados no son uniformes, ya que se determinan de acuerdo con la modalidad del programa y las características de cada proyecto o solicitud.

La alcaldesa señaló que el aumento presupuestal busca fortalecer las acciones de fomento económico, promover el emprendimiento, impulsar el cooperativismo y facilitar la vinculación laboral en la demarcación.

Agregó que, además del incremento en los recursos, la actual administración ha promovido la constitución de casi 150 cooperativas, cifra que contrastó con las ocho creadas durante la administración anterior.

La alcaldesa también mencionó la creación de la Agencia de Empleo de Tlalpan, instalada en el Centro Integral de Bienestar Económico (CIBE), desde donde se ofrece orientación a personas buscadoras de empleo y se mantiene coordinación con alrededor de 200 empresas para facilitar procesos de contratación.

Anunció también que en septiembre se realizará una segunda entrega de apoyos, con la que concluirá el ejercicio correspondiente al programa 2026.

Por su parte, el director general de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, Francisco Hernández, afirmó que los apoyos buscan fortalecer la actividad económica local y ampliar las oportunidades para personas emprendedoras y buscadoras de empleo.

En tanto, el director de Economía Solidaria, Andrés de Jesús Hernández, informó que el presupuesto destinado a los programas de emprendimiento, cooperativas y empleo aumentó respecto al año anterior y señaló que los recursos asignados específicamente al rubro de cooperativas prácticamente se triplicaron durante la actual administración.