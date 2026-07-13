Tlatilco recibe inversión millonaria, pero vecinos aún enfrentan parques abandonados y basura﻿

Tlatilco Azcapotzalco

La colonia Tlatilco, en la alcaldía Azcapotzalco, vive una etapa de renovación con una inversión superior a los 10 millones de pesos destinada a mejorar calles, infraestructura hidráulica, escuelas y el mercado público. Sin embargo, pese a estos avances, algunos espacios públicos continúan mostrando signos de abandono, principalmente los parques infantiles, donde aún es común encontrar basura y envases de bebidas alcohólicas.﻿

Durante la entrega de las obras, la alcaldesa Nancy Núñez destacó que la intervención busca recuperar una zona que durante muchos años permaneció rezagada y que ahora recibe una inversión histórica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entre las acciones realizadas se encuentra la rehabilitación de la red secundaria de agua potable, la instalación de 30 tomas domiciliarias y nueve cajas de válvulas, además de la repavimentación de diversas vialidades.﻿

También fueron rehabilitados el mercado Tlatilco, donde se renovó la techumbre, el piso, la iluminación y la fachada, con el objetivo de fortalecer la actividad comercial y brindar mejores condiciones tanto para comerciantes como para visitantes. Asimismo, en las primarias José Vasconcelos y Sotelo Prieto se realizaron trabajos de impermeabilización y mantenimiento para beneficiar a estudiantes y docentes.﻿

Tlatilco Azcapotzalco

No obstante, durante un recorrido por la colonia fue posible observar una realidad distinta en algunos espacios recreativos. Aunque los juegos infantiles permanecen instalados, el área presenta falta de mantenimiento, acumulación de hojas y basura, además de envases de bebidas alcohólicas abandonados cerca de las zonas donde juegan los menores.﻿

Vecinos comentaron que, principalmente por las noches, algunas personas utilizan estos parques para consumir bebidas embriagantes, dejando botellas y latas tiradas al retirarse. La situación genera preocupación entre padres de familia, quienes consideran que estos espacios deberían ser seguros para niñas y niños.﻿

En otro punto de la colonia también fue localizada una importante acumulación de residuos sólidos sobre la vía pública. Bolsas de basura, cajas de cartón y desperdicios permanecían a un costado de la banqueta, ofreciendo una mala imagen y generando malos olores para quienes transitan por la zona.﻿

Mientras tanto, el mercado Tlatilco luce una imagen renovada gracias a las obras realizadas. Su fachada fue rehabilitada y el interior presenta mejoras visibles que buscan atraer nuevamente a los consumidores y fortalecer la economía local.﻿

Tlatilco Azcapotzalco

Las autoridades capitalinas señalaron que además fueron reconstruidos más de 600 metros cuadrados de banquetas y andadores mediante recursos del Presupuesto Participativo, trabajos que buscan mejorar la movilidad y seguridad de peatones. La alcaldesa aseguró que todas las colonias de Azcapotzalco son prioridad y que los recursos públicos deben destinarse de manera eficiente para atender las necesidades de la población.﻿

A pesar de la inversión, habitantes consideran que aún existen pendientes importantes, especialmente en materia de limpieza, vigilancia y mantenimiento de las áreas verdes. Señalan que no basta con rehabilitar la infraestructura si los espacios públicos continúan siendo utilizados para el consumo de alcohol o permanecen descuidados.﻿

Las imágenes captadas durante el recorrido muestran el contraste que actualmente vive Tlatilco: por un lado, un mercado renovado y obras de mejoramiento urbano; por otro, parques infantiles olvidados y puntos donde la basura sigue acumulándose. Para los vecinos, el reto ahora será conservar las obras realizadas y reforzar la vigilancia para que los espacios recuperados realmente beneficien a toda la comunidad.