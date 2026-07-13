Metrópoli

Mil 57 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular

Van mil 68 conductores llevados al “Torito” en época mundialista

Por Jorge Aguilar
Mundial Pruebas conduce sin alcohol. (SSC)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol 2026”, entre el 11 de junio y el 12 de julio, llevó a mil 068 conductores superaron el límite permitido al Centro de Sanciones Administrativas “Torito“.

Mil 57 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

En este periodo, se realizaron 305 mil 262 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y tres mil 337 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Además, en los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride, se realizaron 12 mil 215 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol.

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