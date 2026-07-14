Anuncian proyecto para renovar la Línea 3 del Metro; inversión superará los 40 mil mdp

La Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro será sometida a una renovación a partir de 2027 mediante un proyecto cuya inversión estimada supera los 40 mil millones de pesos.

Así lo informó el Gobierno de la Ciudad de México al presentar el plan de modernización de la ruta que conecta Indios Verdes con Universidad y que diariamente moviliza a más de un millón de usuarios.

El proyecto contempla la adquisición de 45 trenes nuevos, la sustitución total de las vías, la modernización de los sistemas eléctricos, electromecánicos, de señalización y control ferroviario, además de la rehabilitación de las 21 estaciones de la línea, que tiene una longitud de 23 kilómetros, siete correspondencias con otras líneas del Metro y 13 conexiones con el Metrobús.

En la presentación realizada en la estación Universidad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que la Línea 3 forma parte de la estrategia para renovar las rutas con mayor demanda de la red, luego de la conclusión de los trabajos en las líneas 1 y 2.

“Una vez concluida la renovación de la Línea 1 y de la Línea 2, arrancamos la transformación integral de la Línea 3 del Metro. Así, nuestro gobierno habrá transformado las líneas de mayor afluencia del Metro“, afirmó.

La mandataria recordó que la Línea 3 opera desde hace más de cinco décadas y señaló que presenta desgaste en trenes, vías, sistemas eléctricos y de control, además de problemas de hundimientos diferenciales en algunos tramos.

Respecto a los trabajos, detalló que la modernización contempla cinco ejes: la compra de nuevos trenes, la rehabilitación integral de las vías, la modernización de los sistemas eléctricos y contra incendios, la renovación del sistema de control y señalización mediante tecnología de última generación y la intervención de todas las estaciones para mejorar accesibilidad, iluminación, videovigilancia y funcionamiento de elevadores y escaleras eléctricas.

No habrá cierre de estaciones durante 2026

Clara Brugada aseguró que el modelo de intervención fue diseñado para reducir al máximo las afectaciones a los usuarios y que los trabajos se desarrollarán principalmente durante las noches, fines de semana y por etapas.

“La renovación de la Línea 3 se va a implementar bajo un modelo de intervención que busca minimizar afectaciones, cierres e interrupciones del servicio“, dijo.

Enfatizó que durante el presente año no se suspenderá el servicio.

“Este año ninguna estación de esta Línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir“, declaró.

Añadió que durante el segundo semestre de 2026 se realizarán estudios, procesos de licitación, fabricación de maquinaria especializada, adecuación de talleres y preparación logística, mientras que la intervención de las vías iniciará en 2027, una vez concluida esa etapa.

La jefa de Gobierno también informó que el proyecto será financiado mediante un esquema de coinversión y que los compromisos financieros deberán ser autorizados por el Congreso de la Ciudad de México.

Sobre la tarifa del Metro, sostuvo que la obra no implicará un incremento para los usuarios.

“Nuestro gobierno confirma ese compromiso de mantener el boleto a cinco pesos“, expresó, al señalar que el subsidio continuará cubriendo la diferencia entre el costo real del viaje y el precio pagado por los pasajeros. También indicó que el presupuesto del Metro para este año asciende a 25 mil millones de pesos.

Presentan rehabilitación de la estación Universidad

Como parte del anuncio, las autoridades presentaron la rehabilitación integral de la estación Universidad, terminal sur de la Línea 3, que atiende a más de 55 mil usuarios diarios.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que los trabajos incluyeron la renovación de 2 mil 100 metros cuadrados de recubrimientos, la restauración de 6 mil metros cuadrados de techumbre, la instalación de 4 mil metros cuadrados de plafones, la aplicación de pintura en 8 mil metros cuadrados de estructura metálica y la sustitución de 4 mil 800 metros cuadrados de piso de mármol.

Además, fueron rehabilitados escalones, renovadas las líneas de seguridad de los andenes e instaladas más de mil 500 luminarias LED y nuevos accesos electrónicos. También se reordenó el comercio y se incorporó una intervención artística del pintor Jorge Rosano Gamboa.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, indicó que la Línea 3 trasladó más de 175 millones de pasajeros durante el último año, lo que la convierte en la segunda con mayor demanda de toda la red.

En tanto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que el proceso de licitación inició con la publicación de la invitación el 19 de junio de 2026 y que los lineamientos técnicos fueron publicados este 14 de julio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Añadió que la administración prevé solicitar al Congreso capitalino, en diciembre de 2026, la autorización de los compromisos financieros derivados del proyecto, el cual busca reducir costos de financiamiento y garantizar transparencia durante su ejecución.