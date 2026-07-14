CDH guarda silencio ante denuncia de 6 muertes en el penal de Santa Martha

La legisladora consideró injustificable que la CDH haya guardado silencio.

La Comisión de Derechos Humanos se abstuvo de emitir algún pronunciamiento sobre la muerte de seis mujeres (en un lapso de seis meses) al interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, por ello, la diputada local Olivia Garza presentó una queja ante el Órgano Interno de Control del organismo para que investigue la actuación de la Segunda Visitaduría, al considerar injustificable que la CDH haya guardado silencio.

La legisladora panista señaló que, aunque tiene conocimiento de que la Comisión abrió dos quejas de oficio relacionadas con estos casos, ello no exime su obligación de informar a la sociedad qué está investigando, qué resultados existen frente a hechos de tal gravedad y qué medidas ha solicitado para la no repetición de los hechos.

“La Comisión no puede limitarse a abrir expedientes y desaparecer, su principal herramienta es hacer visibles las violaciones a los derechos humanos y en este caso decidió guardar silencio. Permanecer como espectadora mientras mueren 6 mujeres bajo custodia del Estado no es de una Comisión de Derechos Humanos”, sostuvo.

Garza detalló que entre marzo y junio fallecieron Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura mientras se encontraban bajo la custodia del Estado, en medio de denuncias públicas sobre presuntas extorsiones, agresiones y actos de corrupción dentro del penal, sin que hasta el momento exista un posicionamiento institucional de la CDHCDMX sobre estos hechos.

”¿En qué otro lugar sería normal que murieran seis mujeres y el organismo encargado de defender los derechos humanos no dijera absolutamente nada? Ese silencio también lastima a las víctimas y a sus familias”, insistió.

La diputada destacó que la queja busca determinar si existieron omisiones administrativas de los servidores públicos responsables de atender estos casos, pues cuando la autoridad encargada de proteger derechos humanos deja de actuar públicamente frente a hechos tan graves, también debe rendir cuentas.

“Las mujeres privadas de la libertad siguen siendo personas con derechos. Si el Estado no pudo proteger sus vidas y la Comisión tampoco alzó la voz, ambas instituciones le están fallando a la sociedad”, enfatizó.

Finalmente, la panista afirmó que la muerte de seis mujeres en un solo centro penitenciario no puede convertirse en una estadística más y advirtió que continuará impulsando acciones para que se esclarezcan los hechos, se finquen responsabilidades y la Comisión de Derechos Humanos explique públicamente por qué eligió el silencio frente a uno de los episodios más graves registrados recientemente en el sistema penitenciario de la Ciudad de México.