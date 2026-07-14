Congreso CDMX llama a modernizar carriles reversibles con tecnología

Buscan que la movilidad sea más ágil en la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que las Secretarías de Seguridad Ciudadana y la de Movilidad realicen los estudios técnicos y operativos necesarios para ampliar e implementar sistemas dinámicos de gestión de carriles reversibles en las vialidades con mayor flujo vehicular.

La propuesta, de la morenista Ana Buendía García, tiene el objetivo de avanzar hacia una movilidad más eficiente, segura y sustentable.

Recordó que miles de capitalinos enfrentan diariamente congestionamientos en corredores como Circuito Interior, Río San Joaquín, Fray Servando y los Ejes 5 y 6 Sur, porque los carriles reversibles operan en horarios fijos que ya no reflejan las condiciones reales del tránsito.

“Queremos una ciudad con traslados más ágiles, más seguros y con una mejor calidad de vida para todas y todos”, precisó.

¿Qué dice la propuesta aprobada?

Se plantea que, dentro de sus atribuciones y suficiencia presupuestal, las dependencias analicen la incorporación de tecnologías como monitoreo inteligente, señalización variable, semaforización adaptativa y sistemas de análisis de demanda, con el propósito de optimizar el uso de los carriles reversibles, reducir tiempos de traslado, disminuir emisiones contaminantes y fortalecer la seguridad vial.

Buendía destacó que la Ciudad de México ha construido una política de movilidad reconocida a nivel internacional gracias a los avances impulsados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, con proyectos como el Metrobús, el Sistema Integrado de Transporte, el Cablebús, la modernización del Trolebús y la ampliación de la red de ciclovías.

por lo anterior, la legisladora consideró necesario incorporar herramientas tecnológicas que permitan gestionar la infraestructura vial con base en información en tiempo real.

“La Ciudad de México tiene la oportunidad de consolidarse como una verdadera ciudad inteligente, donde la tecnología esté al servicio de las personas y permita que la infraestructura responda a las necesidades reales de la movilidad”.