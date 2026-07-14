Delfina Gómez visita a familias afectadas por la lluvia en Temascaltepec

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, visitó la comunidad de San Pedro Tenayac, en el municipio de Temascaltepec, donde acompañó a las familias afectadas por las recientes lluvias, platicó con ellas e instruyó seguir con las labores de apoyo por parte del Gobierno estatal.

También acudió a las escuelas Miguel Hidalgo y Oficial 0242 General Ignacio Zaragoza, donde constató las acciones que realizan de manera coordinada autoridades de los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas, en el marco del Sistema de Comando de Incidentes y del Plan DN-III-E, para atender los daños ocasionados por el desprendimiento de rocas y el flujo de lodo registrado en la zona.

En las tareas participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil estatal y municipal, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Grupo Tláloc, Grupo Relámpagos, Junta de Caminos, Probosque, Policía Estatal y personas voluntarias, quienes mantienen labores de limpieza, retiro de material y acompañamiento a la población.